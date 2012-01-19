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Dünya

"Hollywood"un yanında kesik insan başı LOS ANGELES (A.A)

19 Ocak 2012 13:40

-"Hollywood"un yanında kesik insan başı LOS ANGELES (A.A) - 19.01.2012 - ABD'nin Los Angeles kentinde dağlardaki ikonik "H.O.L.L.Y.W.O.O.D" yazısına giden patika yolda kesik bir insan başı ile iki el bulundu. Los Angeles polisi, salı akşamı köpeklerini gezdiren iki kadın tarafından bulunan kesik başın kimliğinin belirlenmesine çalışıldığını belirtirken, Los Angeles Times gazetesi, kesik kafanın 40'lı yaşlarda Ermeni kökenli bir Amerikalı'ya ait olduğunu iddia etti. Polis, adli tıp uzmanlarına göre, kurbanın kimliğinin dişleri ya da kafanın yakınında bulunan ellerdeki parmak izleri sayesinde tespit edilebileceğinin altını çizdi. Kurbanın başka bir yerde öldürülüp, daha sonra vücudunun parçalarının her yıl milyonlarca turist çeken bu dev yazılara çıkan patikaya taşındığını belirten polis, bu insan kalıntılarının kısa süre önce parçalanmış göründüğünü kaydetti. 1923 yılında Los Angeles tepelerine dikilen dev yazılar, bölgedeki arazilerin kalkınması için reklam amacını taşıyordu.

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