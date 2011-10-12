-"Hızla gelişen yatırım ortamı daha çok sermaye getirecek" İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''TÜSİAD olarak Türkiye'nin dinamik büyüme potansiyelinin ve hızla gelişen yatırım ortamının Türkiye'ye daha çok sermaye getireceğini düşünüyoruz'' dedi. Boyner, Türkiye'ye Yatırım TPG Perspektifi Konferansı'nın ''Türkiye'de Büyüme İçin Yatırım'' konulu oturumunda yaptığı konuşmada, iş hayatının önemli bir bölümünü yatırım konferanslarında geçirdiğini belirterek, Türkiye'nin bugün artık hakikaten geleceğin ülkesi olduğunu ifade etti. Türkiye'de 2001 krizinden sonra önemli değişiklikler yaşandığını ifade eden Boyner, güçlü ve etkili yapısal reformların gerçekleştiğini anımsattı. Bütün yapılan reformların özel sektörün liderliğinde dinamizmin gelişmesine fayda sağladığını belirten Boyner, Türkiye'nin 2002'nin ilk çeyreğinden 2008'in üçüncü çeyreğine kadar aralıksız büyüdüğünü anlattı. Kasım 2002 seçimlerinin ardından yeni Hükümetin yapısal reformları etkin bir şekilde devam ettirdiğini ve makro ekonomik çerçeveyi daha da geliştirdiğini söyleyen Boyner, atılan adımların Türkiye'nin 2008 yılında dünyada ortaya çıkan krizle başa çıkmasında çok önemli olduğunun altını çizdi. Boyner, ''Türkiye aslında küresel krizi fırsata dönüştüren az sayıda ülkeden biri oldu'' dedi. Krizin ardından Türkiye'nin tekrar büyüme dönemine girdiğini belirten Boyner, 2010'un birinci çeyreği ile 2011'in ikinci çeyreği arasındaki ortalama yıllık büyüme oranının yüzde 9,6'ya ulaştığını kaydetti. Boyner, 2010 yılında özel sektörün yatırım harcamalarının da iyileşmeye başladığını hatırlatarak, 2010 yılından 2011'in ikinci çeyreğine kadar özel sektör yatırımlarının yıllık ortalama büyümesinin yüzde 34'e ulaştığını bildirdi. Bu dönemde Türkiye'nin yeni ihracat pazarlarına da ulaşabildiğini anlatan Boyner, Türk ihracatçıların değişen şartlar karşısında ortaya çıkan zorlukları en iyi şekilde aştıklarını, geleneksel piyasalarındaki daralmanın etkilerini en aza indirebildiklerini söyledi. Kuvvetli ve hızlı toparlama sonucunda cari açığın ise hızla yükselmeye başladığını belirten Boyner, cari açığın artmasının kritik olarak önemli bir yapısal zafiyet olduğunu dile getirdi. Boyner, bunun, Türkiye'nin dış rekabetçiliğini olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Makro ekonomik istikrara öncelikle önem vermeye devam etmek gerektiğinin altını çizen Boyner, mevcut ekonomiye olan güvenin muhafazasının da önemli olduğunu vurguladı. Bunu yapabilmek için de ani politika değişikliğine gitmemek ve öngörülebilir ekonomik politikaları sürdürmenin önemli olduğunu söyleyen Boyner, şöyle devam etti: ''Finansal istikrarı muhafaza etmek için bankacılık sektörünün istikrarını korumaya devam etmek gerekir. Yakın zamanda yerel para birimi üzerinden elde edilen kredi notu yükselmesi önemli bir gelişme. Mevcut şartlar altında büyüme oranının 2011'de yüzde 7'yi ulaşmasını bekliyoruz. Biz TÜSİAD olarak Türkiye'nin dinamik büyüme potansiyelinin ve hızla gelişen yatırım ortamının Türkiye'ye daha çok sermaye getireceğini düşünüyoruz. Gelecek yıllarda özellikle enerji, gayrimenkul, altyapı, finans sektörleri potansiyel sunuyor.''