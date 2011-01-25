-"HİZBULLAH'A BÜYÜK BİR ROL VERİLMEMELİ" WASHINGTON (A.A) - 24.01.2011 - ABD, Lübnan'daki hükümetin nasıl şekilleneceğini görmeyi beklediğini, Hizbullah'ın hükümette büyük bir rol üstlenmesinin ABD-Lübnan ilişkilerini güçleştireceğini ve bu ülkede süren yardımı olumsuz yönde etkileyeceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip J. Crowley, bugün düzenlediği basın brifinginde, "Bizim Hizbullah'a ilişkin görüşümüz iyi bilinmektedir. Biz Hizbullah'ı terörist bir örgüt olarak kabul ediyoruz ve Hizbullah'ın öncü bir rol üstlenebileceği bir hükümeti kaygı ile karşılayacağız" diye konuştu. Crowley, Hizbullah'ın öncülüğünde bir hükümetin kurulması halinde, ABD'nin Lübnan'a yardımının geleceğinin nasıl olacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "ABD için bu yardımı yapmak güç olacaktır" karşılığını verdi. Crowley, "Hizbullah'ın hükümette ne kadar geniş bir varlığı olursa, bizim Lübnan ile ilişkilerimiz o kadar güçleşecektir" dedi. ABD'nin terörist örgütler listesinde bulunan Hizbullah'a yönelik olarak bu ülke çeşitli kısıtlamalar ve önlemler uyguluyor.