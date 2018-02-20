"Hisselerde düşüşler potansiyel hasarın yalnızca bir bölümü"

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, ABD’de hisse borsalarındaki, tahvil getirilerindek hızlı yükselişe bağlı düşüşleri \"potansiyel hasarın yalnızca bir bölümü\" diye tanımlayarak, daha büyük düşüşlerin gelebileceği uyarısı yaptı.

Morgan Stanley\'in Londra merkezinde strateji uzmanı Andrew Sheets, Ocak ayından Şubat ayına kadar olan düzeltme dönemini, \"Aperitif, ana öğün değil\" diye tanımladı.

Morgan Stanley’nin yayınladığı notta ayrıca, enflasyonda olası hızlı artışın, hisse senetlerine zarar verebileceğinin altı çizilirken, gerçekte teorik olarak yüksek kur kazançlarının en kötü durumda nötr olabileceğine dikkat çekildi.

Diğer bir taraftan, \"yüksek reel getirilerin, gelecekteki kazançların değerini belirlemek için daha büyük bir iskonto oranı ihtiyacını ortaya çıkaracağının\" altı çizilen notta, ABD Merkez Bankası\'nın politika normalizasyonuna ağırlık vermesi durumunda, hisse senedi borsalarında düşüşlerin de artabileceğine dikkat çekiliyor.

Sheets ve meslektaşlarının kaleme aldığı notta ayrıca düşük reel getirilerin öz kaynak değerlendirmelerine büyük bir katkı sağlayabileceği belirtilirken, daha yüksek bir kırılmanın hisse senetlerinin değerlerini artırmak için birden fazla genişlemeye değil, kazançlara güvenmek durumunda kalacağının altı çizildi.

Notta, “Büyümelerin yumuşadığı ve aynı anda enflasyonun yavaşladığı zaman aralığı, getirilerin en çok zarar görebileceği dönemdir. Güçlü küresel büyüme ve iyi ilk çeyrek rapor dönemi önemli bir dengeyi sağladı. Enflasyonun yükseldiği ve faaliyet göstergelerinin ılımlı seyrettiği bu dönemde \'aldatmaca satışlar\' için tetikte olacağız\" denildi.