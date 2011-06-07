-"HIDDINK CHELSEA'NIN BAŞINA GEÇECEK" İDDİASI ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - İngiltere basını, gelecek sezon Chelsea'nin başına geçeceğini iddia ettiği Türkiye Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in, İngiliz takımı için transfer çalışmalarına dahi başladığını ileri sürdü. Daily Mail gazetesi, Chelsea'nin, takımın başına Hiddink'i getirmekte ısrar ettiğini ve Türkiye Milli Takımı ile halen bir yıllık sözleşmesi olan tecrübeli teknik adam için 4 milyon sterlin tazminat ödemeye hazır olduğunu yazdı. Gazete, Chelsea'nin Hiddink konusunda sonuca yaklaştığını ve Hollandalı teknik direktörün de İnter'in yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'ın transfer edilmesi konusunda tavsiyede bulunduğunu iddia etti.