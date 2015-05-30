"Hiçbir endişem yok"



Cuma günü beşinci kez FIFA başkanlığına seçilen Joseph Blatter, Zürih'te bir basın toplantısı düzenledi.

FIFA Başkanı, ABD'de başlatılan futbolda yolsuzluk soruşturması kapsamında kendisi için bir tutuklanma tehlikesi görmediğini söyledi.

Blatter, “Eğer birileri soruşturma yapıyorsa, bunu doğru bir şekilde yaptıkları takdirde buna hakkı vardır. Benim bu konuda bir endişem yok” dedi.

Blatter ayrıca çarşamba günkü gözaltıların FIFA'yı doğrudan etkilemeyeceğini çünkü bunların kişilerle ilgili olduğunu ve sadece bu insanlar FIFA'da görevli oldukları için kurumun etkilendiğini söyledi.

“Bugün kaybeden yarın yeniden kazanabilir”

Blatter öte yandan, “Aynı futboldaki gibi. Bugün kaybeden yarın yeniden kazanabilir. Ben tüm federasyonların başkanıyım, bana karşı olanların da” ifadelerini kullandı.

Blatter, “geçtiğimiz günlerde bazı muhaliflerin kendisine karşı kişisel saldırılarının onu gerçekten üzdüğünü” söyledi ve ekledi: “Affederim ama asla unutmam.”

UEFA Başkanı Michel Platini, FIFA'daki gelişmeler ışığında Blatter'i istifaya çağırmıştı.

Putin'den kutlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yeniden başkan olmasından dolayı Blatter'i kutladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde FIFA'nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonla ilgili internet sayfası üzerinden bir açıklama yapmıştı. Açıklamada operasyon, 'ABD'nin yasalarını başka bir ülkede yasadışı bir biçimde kullanma girişimi' diye nitelendirilmişti.