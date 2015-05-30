T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

"Hiçbir endişem yok"

Beşinci kez FIFA başkanı seçilen Blatter, ABD'deki soruşturmaların kendisini endişelendirmediğini söyledi. Blatter'in hedefinde Avrupa'da kendisine karşı çıkanlar da vardı.

30 Mayıs 2015 17:49


Cuma günü beşinci kez FIFA başkanlığına seçilen Joseph Blatter, Zürih'te bir basın toplantısı düzenledi.

FIFA Başkanı, ABD'de başlatılan futbolda yolsuzluk soruşturması kapsamında kendisi için bir tutuklanma tehlikesi görmediğini söyledi.

Blatter, “Eğer birileri soruşturma yapıyorsa, bunu doğru bir şekilde yaptıkları takdirde buna hakkı vardır. Benim bu konuda bir endişem yok” dedi.

Blatter ayrıca çarşamba günkü gözaltıların FIFA'yı doğrudan etkilemeyeceğini çünkü bunların kişilerle ilgili olduğunu ve sadece bu insanlar FIFA'da görevli oldukları için kurumun etkilendiğini söyledi.

“Bugün kaybeden yarın yeniden kazanabilir”

Blatter öte yandan, “Aynı futboldaki gibi. Bugün kaybeden yarın yeniden kazanabilir. Ben tüm federasyonların başkanıyım, bana karşı olanların da” ifadelerini kullandı.

Blatter, “geçtiğimiz günlerde bazı muhaliflerin kendisine karşı kişisel saldırılarının onu gerçekten üzdüğünü” söyledi ve ekledi: “Affederim ama asla unutmam.”

UEFA Başkanı Michel Platini, FIFA'daki gelişmeler ışığında Blatter'i istifaya çağırmıştı.

Putin'den kutlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yeniden başkan olmasından dolayı Blatter'i kutladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde FIFA'nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonla ilgili internet sayfası üzerinden bir açıklama yapmıştı. Açıklamada operasyon, 'ABD'nin yasalarını başka bir ülkede yasadışı bir biçimde kullanma girişimi' diye nitelendirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BeşinciFIFABlatter ABDAvrupaJoseph Blatter ZürihBaşkanı ABDBaşkanı Michel Platini FIFABlatterDevlet Başkanı Vladimir PutinDışişleri BakanlığıDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24