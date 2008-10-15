"Heykelimi bana sormadan..."



Galatasaray ile yollarını ayıran ve futbol hayatını Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürmesi beklenen Hakan Şükür, yönetimin kendisine sunduğu "Heykelini dikelim." teklifinin perde arkasını anlattı.



Kanal A'ya konuşan tecrübeli futbolcu, Adnan Polat yönetimine kırgın olmadığını söylerken, "Heykelimin dikilmesi teklifi sorulmaması gereken bir şey. Böyle bir şey düşündülerse onların yapması gerekirdi. Zaten önemli değil öyle bir talebimiz, isteğimiz hiçbir zaman olmadı." diye konuştu.



Hakan Şükür, geçen sezonki şampiyonluğun ardından bu sene kadronun oldukça zenginleştiğini hatırlatarak manalı konuştu. Ünlü futbolcu, "Biz geçen sene çok az yabancı katkısıyla şampiyonluk yaşamıştık, şimdi bunun tam tersi. Göreceğiz hep beraber. Hangisinin daha üstün geleceğini göreceğiz." açıklamasını yaptı.



Dubai'ye transferinin daha tam netleşmediğini belirten tecrübeli golcü, "Ben çok öncesinden gidip oynamak isterdim ama gerek annemin sağlığıyla ilgili, gerekse de kendi işlerimle ilgili mazeretlerim vardı." derken siyasetle ilgili düşüncelerini de aktardı. Medyada yazıldığı gibi Bakırköy Belediye başkanlığına aday olması için bir teklif almadığını ifade eden Hakan Şükür, "Böyle teklifler almadım, henüz ne yapacağına karar vermemiş bir kişiye de böyle teklifler gelmez. Ben deseydim ki futbolu bıraktım böyle teklifler alabilirdim. Gerek siyasetten gerek futbol camiasından böyle teklifler almadım ki. Sizler gibi gazetelerden okudum." şeklinde konuştu.



Kewell ile oynasaydım çok gol atardım



Geçen sezonki şampiyonluğun ardından bu yıl Galatasaray'ın kadrosunun zenginleştiğine dikkat çeken yıldız futbolcu, "Biz geçen yıl çok az yabancı katkısıyla şampiyonluk yaşamıştık, şimdi bunun tam tersi. Hangisinin daha üstün geleceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı. Yabancı oyuncuların takıma katkı yaptığını dile getiren Hakan Şükür, Kewell, Baros ve Nonda'nın kaliteli isimler olduğunu söyledi. Lincoln'ün bu sezon daha iyi olduğunu kaydeden golcü oyuncu, "Geçen yıl az katkı gördüğümüz bir arkadaşımızdı. Onların formda olduğu, beraber olduğu dönemlerde benim katkımın çok fazla olacağı gerçeği ortada. Ben en azından bir futbolsever ve uzun yıllar hizmet vermiş biri olarak bu fikirdeyim." dedi.



Süper Lig'de Bursaspor, G.Antep ve Kayserispor'un çok iyi bir ivme kazandığını anlatan Hakan Şükür sözlerini şöyle tamamladı: "Bursa, Antep, Kayseri; onların da müthiş bir mücadele anlayışı var. Bunu uzun süreye yayıp istikrarı sağlayabilirlerse bence bu yarışın içinde Sivas gibi kalabilirler. Bu biraz tecrübe, biraz medyasal bir güç. Üç büyük takımın böyle bir avantajı var."



