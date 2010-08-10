-"HEYETİN KOMANDOLARI SORUŞTURMAMASI İÇİN ÖN ANLAŞMA YAPILMADI" NEW YORK (A.A) - 09.08.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskını soruşturmak üzere kurduğu uzmanlar heyetinin baskına katılan İsrailli komandoları soruşturmaması için bir ön anlaşma yapıldığını yalanladı. Ban, düzenlediği basın toplantısında, bir İsrailli yetkilinin söylediği gibi, heyetin İsrailli komandoları sorgulamasının engellenip engellenmediğiyle ve eğer bu doğruysa heyetin çalışmalarının inanılır olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, ''Hayır kulislerde böyle bir anlaşma yapılmadı'' dedi. Heyetin kurulduğunu 2 Ağustosta ilan eden Ban, Yeni Zelanda eski başbakanı Geoffrey Palmer başkanlığı, Kolombiya eski devlet başkanı Alvaro Uribe ikinci başkanlığındaki heyet üyeleriyle yarın görüşeceğini belirtti. Heyette Türkiye adına Özdem Sanberk, İsrail adına da Joseph Ciechanover yer alıyor. Ban, heyetin, olayın nasıl oluştuğunu, bağlamını incelemek, belirlemek ve bir daha tekrarlanmaması için tavsiyelerde bulunmak gibi önemli bir görevi olduğunu da belirterek, heyete tam güveni olduğunu söyledi ve ''Heyet, alınması gereken önlemlere, ulusal yetkililerle işbirliği içinde karar verecektir'' ifadesini kullandı. İsrail'in istihbarat servislerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Dan Meridor, 3 Ağustosta BM komisyonunun askerleri sorgulamayacağını ve olayın meydana geldiği günkü genel durumu ortaya koymak ve bir daha böyle olayların tekrarlanmamasının yollarını incelemekle yetineceğini söylemişti. Meridor, BM Genel Sekreteriyle söz konusu heyetin görevini ve oluşumunu belirlemek ve İsrail'i tatmin edecek bir düzenleme yapabilmek için haftalarca müzakere edildiğini söylemiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon da benzer ifadeler kullanmıştı.