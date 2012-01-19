-"Heyet tarafsız bir şekilde çalıştı" ŞAM (A.A) - 19.01.2012 - Suriye'deki çalışmaları bugün bitecek olan Arap gözlemci heyeti başkanı Sudanlı General Muhammed Ahmed Mustafa El Dabi, gözlemci heyetin şeffaflık ve tarafsızlık içinde çalıştığını söyledi. Champress internet sitesinde yer alan habere göre, Arap gözlemcilerin bir aylık çalışmalarının bittiğini, gözlemci heyetin dürüst bir şekilde ve bütün taraflara mesafeli yaklaştığını aktaran El Dabi, Suriye'de olan heyetin çalışmalarının bugün biteceğini belirtti. El Dabi, Kahire'deki Arap Birliği'ne sunacakları raporun, gözlemci heyetin, Suriye'de köylerden kentlere kadar gözlemlediklerini kapsayacağını aktaran El Dabi, bundan sonra da Arap gözlemcilerinin olağan bir şekilde görevlerini yürüteceklerini kaydetti. El Dabi'nin bu akşam, gözlemci heyetin raporunu Arap Birliği'ne sunmak üzere, Şam'dan Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği ifade ediliyor.