-"Herşeye 'hayır' diyeceksen niye bizi oyalıyorsun?" LEFKOŞA (A.A) - 07.02.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a ''Herşeye 'hayır' diyeceksen bizi niye oyalıyorsun?'' diye seslenerek, ''Anlaşma niyetin yoksa adam gibi 'ben bu şartlarda her hangi bir anlaşmaya ihtiyaç duymuyorum' diyebilirsin'' dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Nejat Kocaismail başkanlığındaki KKTC'yi Koruma Derneği heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, bir devlet sahibi olmanın müzakerelerde elini güçlendiren bir olay olduğunun bilincinde olduğunu, müzakere masasında eşit şartlarda müzakerelerin sürdürüldüğünü belirterek, bir devletin içerisinde değişik görüşlerin olmasının doğal olduğunu ifade etti. Eroğlu, ''Ama ulusal davalarda hedefler bir olursa müzakereler çok daha başarılı bir şekilde yürütülebilir, müzakere masasından halkınızı memnun edecek bir anlaşmayla kalkma şansınız artabilir. Ben sizlerin ve halkımın desteğini arkamda hissederek bugüne kadar müzakereleri yürüttüm'' dedi. Eroğlu, müzakere masasında anlaşma niyetinde oturan taraf olduklarını dünyaya kabul ettirdiklerine inandığını kaydetti. Rum tarafının Avrupa Birliği'ne girdikten sonra müzakereleri uzlaşmamak için sürdürmeye başladığını, bunun en son örneğinin New York'taki son Kıbrıs zirvesi öncesi Rum Ulusal Konseyi'nden 4 konuda çıkarılan ''hayır'' kararı olduğuna işaret eden Eroğlu, şöyle konuştu: ''Peşinen 'hayır'larla gelen bir tarafla anlaşmaya varmak tabii ki mümkün değildir. O nedenle biz onlara saygı duyarken, onların da bizim haklarımıza saygı duyması, karşılıklı saygı çerçevesinde müzakere edilirse bir anlaşmaya varılabileceğini karşı tarafın da bilmesi gerekir. 'Ben nasıl olsa devletim, Avrupa Birliği üyesiyim. Dolayısıyla bir anlaşmaya ihtiyacım yok' diyerek müzakereleri ileriye atma gayretleri sergilemenin de bir anlamı yoktur. Anlaşma niyetin yoksa, çıkarsın adam gibi 'Ben bu şartlarda herhangi bir anlaşmaya ihtiyaç duymuyorum' diyebilirsin. Dolayısıyla 48 yıldan beri devam eden müzakerelerin daha fazla devam etmesini kabullenmek mümkün değildir.'' ''Kıbrıs Türk halkı daha ne kadar beklenti içerisinde olacak? Eğer karşılıklı niyet varsa ki Türk tarafında vardır, bir anlaşmaya varılabilir'' diyen Eroğlu, Kıbrıs sorununun artık müzakere edilmedik ve tartışılmadık tarafının kalmadığını söyledi. Eroğlu, ''Geriye bir niyet kalıyor. Maalesef muhataplarımızda o niyeti gördüğümü söyleyemem. İnşallah gönlümüzden geçen bir anlaşmaya varırız ya da anlaşmamaya varırız. Ya anlaşacağız ya anlaşmayacağız. İki şık vardır, bunun ortası artık kalmadı'' diye konuştu. Rum lider Hristofyas'ın ''Ulusal Konsey'de alınan kararlar, benim kararımdır'' diye açıklama yaptığına işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, ''(Herşeye hayır diyeceksen niye bizi oyalıyorsun?) sorusu akla geliyor. Çünkü 'hayır'larla bir yere varmak mümkün değildir. Herşeye 'hayır' diyeceksen demek ki senin anlaşmaya niyetin yoktur'' ifadesini kullandı.