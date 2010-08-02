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Dünya

"HERPES VİRÜSÜ, KANSERE UMUT OLDU" ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2010 15:33

-"HERPES VİRÜSÜ, KANSERE UMUT OLDU" ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Uçuklara yol açan herpes virüsünün genetik olarak üzerinde oynanmış bir formunun, baş ve boğazda görülen kanserin tedavisinde kullanıldığı bildirildi.  İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hastanede, 17 hastaya, kemoterapi ve radyoterapinin yanı sıra herpes virüsüyle tedavi uygulandığı ve virüsün hastaların çoğunda tümörlerin yok edilmesine yardımcı olduğu belirtildi.  Virüsün, kanserli hücrelerin içine girerek, onları içeriden yok ettiği ve aynı zamanda hastanın bağışıklık sistemini desteklediği tespit edildi.  Royal Marsden Hastanesi'nde standart tedavinin yanı sıra virüsün enjekte edildiği 17 hastada, kanserli bölgenin ameliyatla alınmasının ardından kanserin izine yüzde 93 oranında rastlanmadı, aradan iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra da hastaların yüzde 82'sinin kansere yenilmediği gözlendi. Sonuçları "Clinical Cancer Research" dergisinde yayımlanan araştırmada, yüksek dozda virüs tedavisi uygulanan 13 hastadan sadece 2'sinde hastalığın nüksettiği görüldü.  Baş ve boyunda görülen kanser türleri arasında ağız, dil ve gırtlak kanseri bulunuyor.

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