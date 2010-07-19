-"HERKESİN ÇOK İYİ BİR TRABZONSPOR İZLEYECEK" VENLO (A.A) - 19.07.2010 - Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Hollanda'nın Tegelen kasabasında sürdüren ve dün hazırlık maçında Almanya'nın 5. Lig ekiplerinden Fortuna Köln'ü 5-0 yenen Trabzonspor'da, orta alan oyuncusu Ceyhun Gülselam, yeni sezonda herkesin çok iyi bir Trabzonspor izleyeceğine emin olduğunu söyledi. Ceyhun Gülselam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve Bursaspor'u yenip sezona Süper Kupa'yı alarak başlamak istediklerini belirtti. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamının bulunduğunu ifade eden Ceyhun Gülselam, ''Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Onlar da takım ile kaynaşıyorlar. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Kampın yarısına bile gelmedik, ileride daha iyi olacağımızı düşünüyorum'' dedi. Takım oyununu iyi oynayacaklarını vurgulayan Ceyhun Gülselam, ''Fortuna Köln maçında da iyi oynadık, ancak takımda idman yorgunluğu da var. Önümüzdeki günler bizim için daha iyi olacak. Yeni sezonda herkesin çok iyi bir Trabzonspor izleyeceğine eminim'' diye konuştu. -MUSTAFA: ''ŞENOL HOCA İLE ŞANS BULACAĞIM''- Trabzonspor'un Hollanda kampındaki performansıyla dikkati çeken genç oyuncusu Mustafa Yumlu ise kampta iyi çalıştığını ve Şenol Güneş'in kendisine hazırlık maçlarında forma şansı verdiğini belirterek, ''Bu takımın başarısı için bütün mücadelemi yapıyorum. Takımda tecrübeli ağabeylerim var. Ben onlardan ders alıyorum, eksikliklerimi gidermeye çalışıyorum'' dedi. Trabzonspor formasını giyebilmek için çok çalıştığını vurgulayan Mustafa, ''Tek dileğim bu formaya sahip olabilmek. Şenol hocam sağ olsun bana güveniyor ve şans veriyor. Yedek kalmak benim için sorun değil. Ben forma şansı bana gelsin diye beklerim. Şenol Güneş ile çalışmaktan dolayı mutluyum. İnanıyorum bu şans Şenol hoca ile birlikte bana gelecek. Artık takımda kalıcı olmak istiyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bunun lige yansıyacağına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.