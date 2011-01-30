-"HERKES TÜRKİYE'YE GIPTA İLE BAKIYOR" BİNGÖL (A.A) - 30.01.2011 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sadece ekonomik ve sosyal alanda değil demokratikleşme alanında da büyük gelişme gösterdiğini belirterek, ''Uluslararası toplantılarda herkes Türkiye'ye gıpta ile bakıyor'' dedi. Bingöl'de gezi ve incelemelerini sürdüren Devlet Bakanı Yılmaz, Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Yılmaz, 8 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve demokratikleşme alanında büyük gelişme kaydettiğini söyledi. AK Parti iktidarı ile geçmiş iktidarlar dönemleri arasında kıyaslama yapan Bakan Yılmaz, şöyle konuştu: ''AK Parti, 2 dönemdir bu ülkede tek başına iktidardır. Bugüne kadar yaptığı icraatla geçmişe baktığımız zaman, AK Parti'nin alnı aktır. Başbakanımızın önderliğinde, geniş kadrolarıyla, teşkilatlarıyla son derece önemli ilerlemeler sağlandı. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiği zaman, Türkiye büyük bir krizden çıkmıştı. Sadece 230 milyar dolar bir ekonomimiz vardı. Kişi başına düşen milli gelir, 3 bin 500 dolar civarındaydı. İhracatımız 30 milyar dolar civarındaydı. Bütçemizde büyük açıklar vardı, faiz oranları yüzde 60 civarlarındaydı, enflasyon yüzde 30'ları aşıyordu. AK Parti böyle bir Türkiye aldı.'' AK Parti iktidarının 230 milyar dolarla devraldığı milli geliri 730 milyar dolara çıkardığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: ''Bu yıl küresel krize rağmen, 730 milyar doları aşacağız. Bu bizim resmi tahminimiz ama inşallah gerçekleşme bunun da üstünde olacak. 8 yılda, AK Parti ekonomiye 5 kat katkı sağladı. İhracatımız krize rağmen 2010 yılında 114 milyar dolara ulaştı. Milli gelirimiz kişi başına 3 bin 500 dolardan 10 bin doları geçti. Borçlarımızın milli gelire oranı yüzde 74'tü, bu krize rağmen 2009 yılında yüzde 45, 2010 yılında yüzde 43'lere geriledi. Eskiden memleketin bütün parası faize giderdi. Bütçedeki gelirlerimizin yarısı faize harcanırdı. Şimdi bu faiz tek haneli rakamlara düştü. Bir zamanlar 3 haneli rakamlardaydı, şimdi ise tek haneli rakamlara inmiş durumda. Bizim bir yıl boyunca enflasyon durumumuz yüzde 6.4 oldu. Geçmişte enflasyon bir haftada bu seviyelerde olurdu. Türkiye ekonomide yıldızı parlayan ülkelerden bir tanesidir. Şu anda örnek olarak gösterilen ülkelerden bir tanesi, dünyanın 17'ncisi, satın alma kalitesiyle de 16'ncısı durumundadır.'' AK Parti döneminde sosyal harcamaların arttığına da dikkat çeken Bakan Yılmaz, engelliler için devrim niteliğinde kanunlar çıkardıklarını kaydetti. Şu anda yüz binlerce engellinin eğitim, bakım, maaş olanaklarından faydalandığını belirten Bakan Yılmaz, ''Ekonomi büyüyünce, ekmek büyüyünce, herkese daha çok pay düşüyor. Şartlı nakil transferinde sadece Bingöl'de 7 bin ailemiz, okula giden öğrencilerimiz için devletten para alıyor. Doktor sayısını arttırdık, yeni yeni hastaneler yaptık. Artık koğuş sisteminden, oda sistemine geçiyoruz. Çok şükür AK Parti ekonomiyi iyi yönetti, pastayı iyi büyüttü. Bu büyüyen ekmeği de topluma iyi yayıyor. En büyük yatırım da Doğu ve Güneydoğu illerine yapılıyor'' şeklinde konuştu. KÖYDES projesi sayesinde içme suyu olmayan köy kalmadığını da hatırlatan Bakan Yılmaz, ''Türkiye artık dünyada örnek gösterilen bir ülke. 2010 yılı rakamlarına göre, yüzde 9 civarında ekonomimiz büyüdü. Avrupa'da ne oldu? Yüzde 2 bile büyüme olmadı. Uluslararası toplantılarda, herkes Türkiye'ye gıptayla bakıyor. 'Bunu nasıl başardınız' diye soruyorlar. Çok şükür böyle bir tablomuz var. Sadece ekonomide, sosyal alanda değil, demokrasi alanında da 2010 yılı çok büyük adımların atıldığı bir yıl oldu. Bence bu uzun vadeli gelecek açısından ekonomiden de sosyal alandan da önemlidir'' ifadelerini kullandı. Bakan Yılmaz, basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından Ankara'ya gitmek üzere, karayoluyla Elazığ'a hareket etti.