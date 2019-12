-"HERKES ADIMINI DİKKATLİ ATSIN" İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınlarken, içinden geçilen kritik süreçte herkesin dikkatli adımlar atması gerektiği kaydedildi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk futbolunun içinden geçtiği bu kritik süreçte, atılan her adımın ve yapılan her açıklamanın çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi lüzumunun tartışılmaz bir gerçek olduğu vurgulanarak, ''Konunun yargıya intikal etmiş ve halen yürütülmekte olan bir soruşturma ile alakalı olduğu da düşünüldüğünde, bu gereklilik daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkmaktadır'' denildi. Açıklamada, ''Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, yukarıda sözünü ettiğimiz hassasiyeti gözetmek suretiyle, kamuoyunun, sorumlu kişi ve kurumların, kasıtlı bir şekilde yanlış bilgilendirilmesine ve yönlendirilmesine karşı çeşitli hususlara açıklık getirmeyi bir ödev olarak gördüğümüzden bu açıklamayı yapma gereğini hissettiğimizi vurgularız'' ifadeleri kullanılırken, şöyle devam edildi: ''Konunun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili olarak, Ceza Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde savcılık tarafından yürütülen bir soruşturmanın halen devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, yargıya intikal etmiş bir mevzu ile ilgili yapılabilecek bir değerlendirmenin doğru olmayacağı kanısındayız. Yüce Türk adaleti tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, (eğer bir suç varsa) suçlu ile suçsuzun ayırt edileceğinden şüphemiz yoktur. Geldiğimiz noktada önemli olan, bu süre zarfında adil yargılamayı etkilemeye yönelik her türlü girişimden, açıklamadan, beyandan ve haberden kaçınmaktır. Bu bakımdan biz, Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak, konunun bu boyutu ile ilgili yorum yapmayacağız ve yapılmasını da uygun bulmuyoruz.'' -''TFF'NİN YETKİSİ MUTLAK DEĞİLDİR''- Konunun Spor Hukuku boyutuyla ilgili olarak, iddialar hakkında girişimde bulunma ve karar alma yetkisinin 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Görevleri Hakkında Kanun ve sair mevzuat uyarınca TFF'de olduğu kaydedilen açıklamada, TFF'nin bu yetkisinin mutlak olmadığı, tabi olduğu hukuk kuralları ile kendi talimatları gereği çeşitli kurallara bağlı olduğu vurgulandı. TFF talimatları incelendiğinde, müsabaka sonucunu etkileme iddialarını inceleme ve gerekli araştırmayı yapma yetkisinin TFF Etik Kurulu'na ait olduğu kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Söz konusu kurul, kendisine intikal ettirilen müsabakalarla ilgili olarak her türlü resmi ya da özel kuruluş, kurum veya kişilerden ve adli mercilerden bilgi ve belge temin ettikten sonra; gerektiğinde müsabakada görevli hakemleri, gözlemcileri, temsilcileri, ilgili futbolcuları ve yöneticileri, aracı kişileri ve bunların dışında olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek kişileri dinlemesi neticesinde bir rapor hazırlayıp federasyon yönetim kurulan sunar. Yukarıda belirtilen adımlar atılmadan alınacak her türlü karar, soruşturulan kişiler ve kurumlar lehine olsa bile, hukuka açık bir şekilde aykırı olacaktır. Diğer bir ifadeyle, TFF'nin, eline soruşturmayı yürüten resmi makam vasıtasıyla ulaştırılmış herhangi bir belge, bilgi ve delil olmadan ve dahi kendi talimatları gereği işletilmesi gereken hukuki mekanizmaları işletmeden karar alması, bağlı olduğu kurallar uyarınca hukuken mümkün değildir, aksi durum federasyonun kendisini reddetmesi manasına gelir ve böyle bir hareket sonucu alınacak her türlü karar hukuksuz eylem olarak değerlendirilir. Kaldı ki, şike iddiası Türk spor yargısında ilk defa karşı karşıya kalınan bir durum değildir. Bundan önce de federasyonun ilgili kurulları vasıtasıyla bu konuda almış olduğu kararlar mevcuttur ve bunların hepsinde sözünü ettiğimiz resmi belgeye ve delile dayanma, taraflara savunma hakkı tanıma ve adil bir yargılamada bulunma hususları gözetilmiştir.''