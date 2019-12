-"HER YOL MÜBAHTIR FELSEFESİ BİZE GÖRE DEĞİL" TRABZON (A.A) - 19.04.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Kazanmak için her yol mübahtır felsefesi bize göre bir felsefe değil'' dedi. Şener, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin sonu yaklaştıkça şampiyonluk yarışındaki heyecanın da o oranda arttığını belirterek, ''Camia olarak hedefimiz önde götürdüğümüz bu yarışı sonuna kadar taşımak ve mutlu sona ulaşmaktır. Yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftar bütünlüğümüz bu hedef doğrultusundaki en büyük güvencemizdir'' ifadesini kullandı. Rakiplerine saygı gösterdiklerini vurgulayan Şener, şöyle devam etti: ''Son şampiyon Bursaspor karşısında oyuncularımız çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz ve oynuyoruz. Her maç birbirinden zorlu geçiyor. Artık alt sıra üst sıra diye bir kavramın olmadığını bu sezon daha iyi gördük. Her takım birbirinden güçlü ve sizi zorluyor. Biz bütün rakiplerimize saygı gösteriyoruz ve önemsiyoruz. Tüm maçlarımıza aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Fair-play ruhu çerçevesinde misafirlerimizi stadımızda ağırlıyoruz. Kazanmak için hey yol mübahtır felsefesi bize göre bir felsefe değil. Bu nedenle sadece sportif kriterler içerisinde başarı kovalıyoruz. İyi niyetimizin ve çalışkanlığımızın semeresini alacağımıza yürükten inanıyoruz.''