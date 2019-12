-"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK" ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, Merkez Bankası'nın şu anda faizleri indirme yeteneğine de artırma yeteneğine de sahip olduğunu belirterek, ''Bunun da döviz kurları üzerinde öyle korkulan etkisi olmaz'' dedi. Başçı, CNBC-e televizyonunda katıldığı bir programda, dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) cuma günü ABD'nin kredi notunu düşürmesinin piyasaları nasıl etkilediğine yönelik soru üzerine Başçı, bu konudaki problemin, kamu borç sürdürülebilirliği olduğunu dolayısıyla çözümün de borçlu ülkenin bütçeyle ilgili inanılır, kredibl bir plan hazırlaması ve likidite desteği alması gerektiğini söyledi. Başçı, dünyadaki ekonomik problemlerin Türkiye'ye etkilerini en aza indirmek için Merkez Bankası olarak hazırlıkları yaptıklarını hatırlattı. Merkez Bankasının geçen hafta yaptığı faiz indiriminin sürpriz olduğu, piyasalar açısından başka hangi önlemlerin alınacağına ilişkin soruya da Başçı, piyasada Türk Lirası likidite ihtiyacında artış olması halinde onu çok kolaylıkla hatta fazlasıyla sağlayabilecek imkana sahip olduklarını ifade ederek, ''Bu, piyasada oluşan gecelik faizin yüzde 5 düzeyine doğru gerilemesine neden olur. Yüzde 5 çok tedirginlik verici bir seviye olmaz'' dedi. Döviz tarafında ise sisteme ihtiyacı olan döviz likiditesini bir kaç kanaldan verebileceklerini anlatan Başçı, şöyle konuştu: ''Bu kanalların bir tanesi düzenli döviz satım ihaleleri. Bunlara başladık. Bugün 60 milyon dolar, gerekirse yarın ihtiyaç olursa 70 milyon dolar olabilir. İkinci bir kanal, yabancı para zorunlu karşılıkları. İhtiyaç olursa yabancı para zorunlu karşılıklarında gerekirse daha fazla adım atılabilir. Üçüncü kanal da bankaların bizden alabilecekleri 1 hafta vadeli döviz likiditesi. Dolayısıyla 3 kanaldan da döviz likiditesini verebiliriz. Bizim hazırlıklarımız tamam.'' -ÖNÜMÜZDE 2 SENARYO VAR- Başçı bir başka soru üzerine TL zorunlu karşılıklarla ilgili hiç adım atmadıklarını belirterek, yapacakları ile ilgili önlerinde iki senaryo bulunduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı Başçı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''A senaryosu dünyada küresel sorunlara çözüm erken bulundu. Mesela yarın ABD merkez bankasının toplantısı var. Bugün Avrupa merkez bankasının hızlı attığı adım var. Bunlar çözümün erken bulunduğu şeklinde bir izlenim doğurursa, piyasalarda fiyatlamalar ona göre oluşacak olursa o zaman bütün gelişmekte olan ülke paraları hızlı değer kazanacak, TL de hızlı değer kazanacak. Dolayısıyla döviz kurları hızla düşecek. Böyle bir ortamda emtia fiyatlarında artış da olabilir. İkinci ihtimal geç çözüm veya tatminkar olmayan çözüm senaryosu. Bu piyasalardaki hızlı satış eğilimi biraz daha dalgalı bir seyir içerisinde devam edebilir. O zaman da bütün gelişmekte olan ülkelerin paralarında olduğu gibi TL'de de değer kaybı yaşanabilir. Bu iki senaryoya göre de yapabileceğimiz ortak bir şey var. O da faiz oranlarında ölçülü bir indirim yapmak. Her ikisinde de bu gerekiyor.'' Enflasyon hedefinde dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Başçı, bu noktada emtia fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu vurguladı. Değişik senaryolara göre faiz indirimi opsiyonunun açık olduğunu anlatan Başçı, ''Şartlara bağlı olarak bunlar değerlendirilebilir ama en azından şunu gösterdik; Merkez Bankası şu anda faizleri indirme yeteneğine de artırma yeteneğine de sahip. Bunun da döviz kurları üzerinde öyle korkulan ürküten bir etkisi olmaz. Sonuçta makul bir şey yapıyorsanız döviz kurları da dengesini bulur'' diye konuştu. ''Türkiye'de ekonomik durgunluk tehlikesi ne kadar var'' sorusu üzerine de Başçı, durgunluk riskinin çok yüksek olmadığını söyledi. Türkiye'de artık ihracatçıların, rekabet güçlerinin yüksek olduğunu, hangi ülkelerde taleplerin zayıflayabileceğini hesaplayabildiklerini ve ona göre hareket ettiklerini söyledi. Başçı; cari açıkla ilgili olarak da şu anda daha az sorun gördüklerini dile getirdi. Merkez Bankası Başkanı Başçı ''Yurt dışından TL'nin değerlenmesi yönünde spekülatif bir baskı görüyor musunuz?'' sorusuna da ''O aşamayı geçtik. Türkiye'de şu anda döviz piyasası son derece derin'' yanıtını verdi. -''TL'NİN DAHA FAZLA DEĞERLENMESİ MAKUL GÖRÜNMÜYOR''- Şu anda kurun mevcut seviyelerde kalmasını gerektiren bir durumun olup olmadığına yönelik soru üzerine de Başçı; Türkiye'de serbest kur rejiminin işlediğini anımsatarak, ''TL'nin daha fazla değerlenmesi makul görünmüyor. Merkez Bankası kurlarla ilgili çok sık konuşmasa iyi olur. Biz çok nadiren konuşuyoruz. Şu anda TL üzerinde aşırı değerlenme baskısı yok'' diye konuştu. Başçı bir başka soruyu yanıtlarken de cari açıkla ilgili olarak şunları söyledi: ''Cari açıkla ilgili ilk 6 ay beklentisi henüz açıklanmadı. Birkaç gün sonra açıklanacak. Haziran da dahil olmak üzere 45 milyar dolar civarında ilk 6 aylık bir cari açık oldu. Kalan 6 ayda arkadaşlarımızın beklentileri 25-27,5 milyar dolar arasında. Cari açıkla ilgili oldukça hızlı gözle görülür bir iyileşme bekliyoruz.''