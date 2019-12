"Hepsi altın, zümrüt, pırlanta"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, tüm futbolcuları ile büyük gurur duyduğunu belirterek, "Her biri benim için birer altın, zümrüt, pırlanta. Altın yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez. Şöyle bir tozunu alırsanız, o yine altın olarak ortaya çıkar. Oyuncularım da her geçen gün değer kazanıyor" dedi.



Kadrolarındaki futbolcuların tamamına yakınını Anadolu’nun değişik takımlarından transfer ettiklerini hatırlatan Uygun, Türk oyuncusuna gerekli özgüven verildiği taktirde büyük performans sağlanacağını söyledi.



Uygun, "Her zaman için nokta transferler yaptık. Çok yetenekli olmalarına rağmen çeşitli nedenlerle kendi takımlarında oynayamayan futbolculara kucak açtık. Onlara moral ve güven aşıladık. İyi bir aile ortamı ile başarıya ulaştık. Türk insanının içindeki yeteneği ve cevheri ortaya çıkartmanız lazım. Doğru sistem ve iyi bir ekol oluşturduğunuz taktirde, başaramayacağınız hiçbir şey olamaz. Başarı için, önce inanmak, sonra da çalışmak gerekiyor. Biz de bugüne kadar inandık ve çalıştık" diye konuştu.



Zaman zaman çok ağır eleştirilere uğramalarına rağmen morallerini hiç bozmadıklarını kaydeden Uygun, Gençlerbirliği ile yarın yapacakları karşılaşmada galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını bildirdi. Uygun, son iki haftada Beşiktaş’ın puan kaybetmesi halinde mutlu sona mutlaka ulaşacaklarını da iddia etti.