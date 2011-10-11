-"Henüz hidrokarbon yatağı bulunmadı" LEFKOŞA (A.A) - 11.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu, hidrokarbonun bulunması için yapılan sondaj çalışmalarının bir aşamasında doğalgaz kalıntısının (kabarcıklar) ortaya çıkabileceğini, ancak bunun yatak bulunduğu anlamına gelmediğini söyledi. Rum haber ajansına göre, Rum basınında çıkan ''12. parselde doğalgaz kabarcıkları bulunduğuna'' ilişkin haberleri yorumlayan Antoniadiu, ''hidrokarbon yataklarına ilişkin ilk verilerin Aralık ayında beklendiğini, ayrıca yatakların nihai değerlendirme sürecinin bir yıl devam edeceğini'' ifade etti. Antoniadu, sondaj çalışmaları çerçevesinde şu anda deniz dibinden 2 bin 200 metre derinlikte olunduğunu, hedefin ise 4 bin metreye inmek olduğunu söyledi. Rum bakan, henüz hidrokarbon yatağı bulunmadığını kaydetti. Basın haberlerini, ''medyanın ve halkın sondaj sonuçlarına ilişkin sabırsızlığına'' bağlayan Antoniadu, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın sözde 12. parseldeki ''Homeros'' platformuna gideceğine ilişkin iddialarla ilgili de, ''Başkan'la ilgili konuların hükümet sözcüsüne sorulması gerekir. Ancak bir aşamada devlet platformda olacak'' ifadelerini kullandı. Rum Fileleftheros gazetesi ''Platform Gaz Çıkarıyor'' başlığıya verdiği haberinde, Rum yönetiminin, sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi'' (MEB) içerisinde bulunan ve Rumlar tarafından Afrodit olarak isimlendirilen 12. parselde doğalgaz arama çalışması yapan Amerikan Noble Energy şirketine ait platformun,''doğalgaz kabarcıklarına ulaştığı'' iddia edilmişti. Haberde ayrıca, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın bu hafta sonunda, ''Homeros'' olarak adlandırılan platforma gideceği belirtilmişti.