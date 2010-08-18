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Spor

"HENTBOLDA SADECE FENERBAHÇE VE GALATASARAY YOK" ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 13:18

-"HENTBOLDA SADECE FENERBAHÇE VE GALATASARAY YOK" ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyüboğlu, ''dört büyükler'' olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u hentbol liginde biraraya getirmek için çalıştıklarını söyledi. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Eyüboğlu, Beşiktaş'ın uzun yıllardır Erkekler Süper Ligi'nde mücadele ettiğini hatırlatarak, ''Göreve geldikten sonra Trabzonspor'u lige katmak için çok büyük gayret sarf ettik. Sadri Şener'in de desteğiyle Trabzonspor bu yıl Süper Ligimizde mücadele edecek. Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki maçlar sanıyorum futbol ligindekileri aratmayacaktır'' diye konuştu. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çalışmaları da olduğunu belirten başkan Eyüboğlu, şunları söyledi: ''Dört büyüklerden ikisi gelecek sezon ligimizde yer alacak. Bu hentbol açısından çok önemli bir olay. Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu, ancak bu sezon için bazı sıkıntılar var. Yeni sezonda bu iki takımımızla beraber olamayacağız. Gelecek sezon için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde yer alabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Sayın Yıldırım ve sayın Polat ile görüşmelerimiz olacak. Peşlerini bırakmıyoruz. Sanıyorum, televizyon yayını konusunda bir anlaşma sağlarsak, onların da önünü açacağız. Türk futbolunun lokomotifi dört büyükleri hentbola kazandırmanın çalışması içindeyiz.''

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