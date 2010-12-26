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Dünya

"HEF" 60 YAŞ KÜÇÜK KIZLA NİŞANLANDI WASHINGTON (A.A)

26 Aralık 2010 16:08

-"HEF" 60 YAŞ KÜÇÜK KIZLA NİŞANLANDI WASHINGTON (A.A) - 26.12.2010 - Playboy dergisinin, kısaca "Hef" olarak bilinen 84 yaşındaki kurucu patronu, Amerikalı işadamı Hugh Hefner, kendinden 60 yaş küçük Crystal Harris'le nişanlandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da nişanını duyuran Hefner, 24 yaşındaki Playboy yıldızıyla hayatında üçüncü kez "dünya evine" gireceğini bildirdi. Hugh Hefner, Twitter'daki mesajında, "Nişan yüzüğünü Crystal'a verdiğimde, gözyaşlarına boğuldu. Hatırladığım en güzel Noel haftasonu bu oldu." ifadesini kullandı.  Hefner, 1953'te ünlü sinema yıldızı Marilyn Monroe fotoğraflarıyla Playboy işine başlamıştı. 

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