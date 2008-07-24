"Hazır değiliz"

Tempo24 - Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Galatasaray, 4. hazırlık maçında Gent ile 0-0 berabere kalıdı.



Bochum kentindeki Lohreide Stadı'nda yapılan karşılaşmada Galatasaray Aykut, Sabri (Dk. 70 Ferdi), Emre Güngör (Dk. 25 Murat), Emre Aşık, Volkan (Dk. 46 Hakan Balta), Aydın (Dk. 67 Erhan), Mehmet Güven, Barış, Ayhan, Nonda (Dk. 46 Yaser) ve Ümit Karan kadrosuyla mücadele ederken, teknik direktör Micahel Skibbe, Lincoln, Arda, Kewell, Mehmet Topal, Linderoth, Servet, Fırat, Semih, Uğur, Hasan Şaş'ı bu maçta kadroya almadı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Ayhan Akman, rakibine sert girince kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.





SKIBBE: TAM OLARAK HAZIR DEĞİLİZ

Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Micahel Skibbe, iyi bir maç olduğunu, ancak daha tam olarak hazır olmadıklarını söyledi.

İkinci yarıda Ümit Karan ile pozisyon bulduklarını, ancak değerlendiremediklerini ifade eden Skibbe, ''İyi bir maç oldu. Ayhan'ın kırmızı kart görmesi iyi olmadı. Ayhan'ın kırmızı kartı bence doğru bir karar. O topu alamazdı. Hakem doğru karar verdi. Şu anda acil transfer ihtiyacı duymuyoruz. Yorgunluk nedeniyle kimi arkadaşlarımızı otelde bıraktık. Hazır olmak için birkaç haftaya daha ihtiyacımız var. Antrenmanlardan memnunum ancak maçların sonucundan memnun değilim. Çalışmaların semeresini almak için daha da çalışmamız gerektiğini anlamış olduk'' diye konuştu.

"KADROYA GENÇ BİR İSİM KATACAĞIM"

Lincoln, Arda ve Mehmet Topal'ın hafif kas sorunları nedeniyle maçta forma giymediklerini belirten ve bu sezon kadroya mutlaka bir genç ismi katacağını ifade eden Skibbe, ''Murat Akça'nın savunmada çok iyi işler yaptığını gördüm. Erhan'ın, hücum ouyuncusu olmasına karşın savunmada da çok iyi olduğunu gördük. Sezon başında yedek kulübesinde otursa dahi mutlaka bir genç ismi kadromuza katacağız. Kafamda şu anda bu ismi belirlemedinm. İhtiyacımız olan bölgeye bir genç alacağız'' dedi.

KALECİ KONUSU

Kaleciler Aykut ve Orkun'un hazırlık kampındaki performanslarından memnun olduğunu vurgulayan Skibbe, ''Buna karşın üst düzey bir kaleci arayışı içindeyiz. Aykut ve Orkun'un, işlerini iyi yaptıklarını gördük. Fakat iyi oyunculara da ihtiyacımız var. Üst düzeyde kaleci de arıyoruz. Ama bu iki kalecimize güvenmiyoruz anlamına gelmemeli. Her arayışımız takımımızı daha da geliştirmek için'' şeklinde konuştu.

Kaleci Aykut ise kaleci transferinin herkesi etkileyeciğini ve bu konunun artık kapandığını düşündüğünü söyledi.

Hocasının, kendisine güvendiğini söylediğini belirten Aykut, ''Biz geçen yıl en az gol yiyen takımız. Taraftarlar sormaz mı geçen yıl en az gol yediniz ne gerek vardı diye. Artık bundan sonra bu konunun kapandığını düşünüyorum. Üst düzey kaleci Cech ve Buffon var. Onlar da kulüplerinde kaldığına göre bize artık kaleci gelmeyecek demektir. Benim için bu konu bitmiştir'' dedi.

Sabri ise çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, ''İstanbul'da da aynı tempoyu sürdüreceğiz. Avrupa Şampiyonlar Ligi elemesi bizim için önemli. Amacımız oraya kadar hazır olmak'' diye konuştu.

Emre Aşık da takımda Meira ile birlikte 4 tane milli stoper olduğunu ifade ederek, ''Belki hepimiz beraber oynarız. Kamp dönemi çok iyi geçti, ancak henüz hazır değiliz. İkinci kamp döneminden sonra hazır olacağız.Amacımız aynı düzeyde İstanbul'da devam etmek'' dedi.

Emre Güngör, sakatlığının hafif olduğunu, fazla riske etmemek için oyundan çıktığını kaydederek, stoper fazlalığının Galatasaray'ın yararına olduğunu söyledi.

KEWELL VE LINCOLN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı oyuncu Lincoln'ün izinsiz kampı terkettiği yönünde internet sitelerinde yer alan haberleri yalanladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, kimi internet siteleri ve forumlarda, Lincoln'ün kampı izinsiz terkettiği hakkında asılsız dedikodular yayıldığı hatırlatılarak, ''Bu akşamki Gent maçı kadrosunda hafif bir kas sakatlığı nedeniyle yer almayan Lincoln ve geçen günlerde antrenmanda bir çarpışma sonucu sakatlanan Kewell, idari ve teknik kadromuzun izni ve bilgisi dahilinde özel işleri nedeniyle kamptan ayrılmışlar, Kewell, ailesinin yanına Portekiz'e, Lincoln ise ailesinin yanına İstanbul'a gitmiştir'' denildi.

Gent maçından sonra aileleri Batı Avrupa'da bulunan oyuncular ve antrenörlerin de kamptan izin alarak ayrıldıkları kaydedilen açıklamada, ''Bunlar dışında küçük rahatsızlıkları bulunan Arda, Mehmet Topal, Linderoth, Semih Kaya, Servet ve Hasan Şaş, fizyoterapistlerimiz eşliğinde salonda ve sahada yaptıkları özel çalışmalar nedeniyle Duisburg'ta kalmışlar, Gent maçını canlı olarak izlememişlerdir. Takımımız, yarın akşam ve 27 Temmuz Cuma günü izinlidir. 28 Temmuz Cumartesi sabahını da dinlenerek geçirecek olan takımımız, 28 Temmuz Cumartesi akşam 17.30'da basına ve taraftara kapalı bir antrenman yapacaktır. İzinleri devam den futbolcularımız dışında tüm futbolcular bu antrenmana katılacaklardır. Hiçbir aslı olmayan ve takımımıza zarar vermeye yönelik bu tip yanıltıcı haber ve dedikodulara itibar edilmemesini rica eder, sezon hazırlıklarına birlik ve beraberlik içinde devam ettiğimizi hatırlatmak isteriz'' ifadelerine yer verildi.