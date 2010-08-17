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"HAYIR ÇIKARSA ANAYASA YAPMA GÜCÜ KALMAYACAK" KAHRAMANMARAŞ (A.A)

17 Ağustos 2010 20:07

-"HAYIR ÇIKARSA ANAYASA YAPMA GÜCÜ KALMAYACAK" KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 17.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül'de yapılacak referandumda 'hayır' çıkması durumunda, bundan sonra hiçbir meclisin sivil bir irade ile Anayasa yapma gücünü kendinde göremez hale geleceğini söyledi. Bakan Davutoğlu, Memur-Sen Kahramanmaraş Şubesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Dış İlişkileri ve Referandum' konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çevresinde barış kuşağı oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.  Milli iradenin nihai otorite olması gerektiğini ifade eden Bakan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Tarihe baktığımızda milli iradeye şu veya bu şekilde müdahalelerin maalesef yol açtığı yaralarla yol açtığı ızdıraplarla dolu hikayesi mevcuttur. Bizim şimdi yapmamız gereken bu milli iradeye sahip çıkmaktır. Önümüzde bir şans var. Bizim ilk anayasa tecrübemiz 19. yüzyılda olmuştur. O günden bu yana anayasa tecrübesi yaşıyoruz. Bu konuda birçok mesafeler katettik. Ancak maalesef milletin iradesi ile seçilmiş meclisin ortaya koyduğu bir anayasaya, tam teşekküllü anayasaya sahip olamadık. Anayasa bir toplumun toplumsal sözleşmesidir.'' Anayasa değişikliği tartışılırken gerçekten çok talihsiz ifadeler kullanıldığını vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Bu meclis anayasa yapamaz dendi. Aslında o meclisin acziyetine yönelik bir ifade değildi. Millete yönelik acziyet ifadesiydi. 12 Eylül'de yapılacak referandum bir anlamda gür sesle şunu söyleyecektir: 'bu ülkede anayasayı mecliste benim seçtiğim vekiller yapar başka hiç kimse anayasa yapamaz'. Elbette eleştiriler olacaktır ve bu da tartışmaya açıktır. Madem ki yüce meclisimiz bunu kabul etti ve sizin önünüze getirdi, şimdi sizlerden beklediğimiz bu anayasa reformuna tam anlamıyla evet demektir çünkü bu 'evet'in anlamı, sadece o maddelerle sınırlı olmayacak. Eğer, biz beklemiyoruz ama bu referandumdan 'hayır' çıkarsa, bundan sonra hiçbir meclis sivil bir irade ile anayasa yapma gücünü kendinde göremez hale gelecek. Onun için bu oylamanın bizatihi kendisi önemlidir. Sizler bu iradeyi sandığa yansıtmak durumundasınız.''

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