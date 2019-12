"Hayallerin ötesindeyiz"

Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Aileyi birleştirmeye geliyorum" sloganıyla aday olan bir grubun "11 yılın hesabını soracağım" söyleminin samimi olmadığını belirtti. Bu sözleri sarf eden Şadan Kalkavan'ın geçen 11 yılda kaç genel kurula, kaç divan toplantısına ya da son 6 ayda kaç maça geldiğini sormak gerektiğinin de altını çizen Mosturoğlu şöyle devam etti:



Cihan Oskay bu kulübe komplo kurduğunda bu insanlar ne yaptılar? Takımlarını savunmak adına ne açıkladılar? Denizli'de şampiyonluğu kaybederken, yeşil-siyah kıyafetle puro içip gülerken, o günkü duygularıyla bugünkü duyguları ne kadar farklı?



Fenerbahçe yönetiminin başarısı futbol takımı üstünden değerlendiriliyor. Sadece futbol olarak baktığımızda bu sezon başarısızlığı sezonun belli bir noktasından beri söyledik. Sorumluluk bize ait dedik. Başarıda da, başarısızlıkta da. Ama "Fenerbahçe Spor Kulübü başarısız oldu" diyen haksızlık eder. En başta Fenerbahçe'nin sporcularına haksızlık eder. Orada emek veren teknik adamlara haksızlık eder.



Futbol takımı vitrindir ama spor kulübü olarak şu anda Türkiye'nin en başarılısıyız. Sponsorluklarımızı doğru yönledirerek, sponsorlarımızı, o branşların yönetimlerine de sokarak çok organize ve paylaşımcı bir yönetim modeli geliştirdik. Yeni dönemde öncelikle futbolda, her yarışmacı ligde bir kulüp sahibi olmayı düşünüyoruz. A Takım'da değerlendiremediğimiz, gelişmesi gereken oyuncularımızı bu takımlarda tecrübe kazanmalarını sağlayacağız.



Futbol takımının performansının sezon sonunda bir hesabı olacak. Bizim düşündüklerimizi, projelerimizi diğerleri hayal edemezler. Buna transferler de dahil. Scolari, Le Guen, bunlar hayal edilebilir. Biz hayallerin ötesinde düşünüyoruz, projelendiriyoruz. Başkan, "Köklü revizyon" dedi. Bu, mevcutlar dahil olmak üzere bütün ilişkiler gözden geçirilecek demek.



Fener'e Arsenal modeli



Kulüpte yapısal bir değişiklik var 10 yıldır. Üç yıl, bu değişikliğin tamamlanması için geçecek süre. Bu 13 yıl sonunda öyle bir mali yapı oluşacak ki, sürekli başarılı olunacak. Önemli olan başarıda süreklilik. Üç yıl üst üste şampiyonluk gücüne sahip olacağız. Hep Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bu, Arsenal modeli. Bakın Arsenal'e. Her yıl CL'de, her yıl ilk dörtte. Mali yapısı bunu sürdürülebilir kılıyor. Yıldızlar geliyor, gidiyor. Gençleştiriyor, yıldızlarla bir harmoni oluşturuyor. Başarısızlık yok. Bu yapıyı sağlayacak bir değişimden bahsediyoruz.



Kezman dönmeyecek!



Kezman'ı sattık. Kiralık sözleşmesinde PSG ligde kalırsa diye bir opsiyon var. PSG kaldı; Kezman geri dönmeyecek. 4.5 milyon Euro'ya satıldı.



Fenerbahçe hukuk işlerinde diğer takımların çok önünde. FIFA'da şu ana kadar hiç dava kaybetmedik. Bazıları da çok tartışmalı davalardı. Ortega davası bir ilktir. Appiah davasından sonra FIFA, geliştirdiği kontrata bizim davamızdan çıkan sonuçların etkisiyle sağlık standartlarıyla ilgili bazı maddeler koydu.



Medya ile iletişim kesin düzeltilecek



İletişim de değişimin bir parçası. Medya ile iletişim kesinlikle düzeltilecek. Yaptığımız iyi işleri bile iyi anlatamıyoruz. Zaten Sayın Ali Koç bu konuyu üzerine aldı. Taraftarla da bire bir ilişki kuracağız. Anketler yaparak, onların nabzını tutacak, projelerini dinleyerek vizyon sağlamak istiyoruz. Kalan tesis hamleleri bitirilecek. Ataşehir, stat kadar gelir getirecek. Salonun tamamı bizim olacak. Kompleksin diğer yerlerini Ülker 15 yıl işletecek, sonra % 50-50 ortak olacağız. Kenan Evren projesi var. Bunlar tamamlandığında Fenerbahçe'nin olağanüstü bir mali gücü olacak. Ülker ile sponsorluk anlaşmasını rakipler gibi yapsaydık. İki tane futbolcu getirirdik. Onlarla sportif başarı kovalardık. Ama kaynak tüketilmiş olurdu. Biz Ülker'den aldığımız sponsorluğu hem basketbolda, hem altyapıda, Ataşehir'de kullanıyoruz. Bizimki kalıcı olacak: Bu sponsorluktan elde ettiğimiz kaynak, bir eser olarak duracak. Ama rakipler tüketmiş olacak.