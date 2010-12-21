-"HAYALİ EMLAK" SATIYORLARDI MADRİD (A.A) - 20.12.2010 - Türkiye'nin turistik yerleşim bölgelerinde mevcut olmayan emlakları satışa çıkartan bir çetenin İspanya'da ortaya çıkarıldığı bildirildi. İspanyol polisinden verilen bilgilerde, ülkenin güney doğusundaki Calpe bölgesinde hayali emlak satışı yapan bir örgütün üyelerinin yakalandığı, operasyonun halen devam ettiği belirtildi. Söz konusu çetenin, Türkiye dışında İspanya'nın Alicante ve Sol sahillerinde de ''olmayan emlakları'' satmaya çalıştığı ve İspanya'da dolandırdığı kişilerden 400 bin avrodan fazla para aldığı kaydedildi. Emlak çetesinin dolandırma yöntemini, "Gittikleri yerlerde lüks emlak ofisleri kiralayıp, insanları dolandırmak için sahte kadastro bilgileri ve planları gösteriyorlardı. Anlaştığı müşterilerinden ise hemen Cebelitarık veya Türkiye'deki banka hesaplarına para transferi yapılmasını istiyorlardı" diye açıklayan İspanyol polisi, çete üyelerinin biraz para kazandıktan sonra ofisi boşaltıp, bulunduğu kenti terkettiğini anlattı. Yetkililer, dolandırıcıların İngiltere'deki bazı emlakçılarla da birlikte çalıştığının öğrenildiğini duyurdu. Hayali emlakları alanlar arasında bir Belçikalı mimarın da olduğu, ayrıca İspanya'da oturan çok sayıda yabancının da bu emlak çetesinin kurbanı olduğu ifade edildi.