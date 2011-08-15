-"Hayalet helikopteri Çinliler inceledi" WASHINGTON (A.A) - 15.08.2011 - New York Times gazetesi, Pakistan istihbarat servisinin, Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyon sırasında düşen helikopterin enkazının Çinli mühendislerce incelenmesine izin verdiğini iddia etti. Pakistan makamları haberi yalanladı. ABD'nin etkin gazetesi, konuya yakın üst düzey yetkililere dayanarak verdiği haberde, Amerikan istihbarat birimlerinin, Çinli mühendislerin, Black Hawk helikopterinin sağlam kalan kuyruğunun ayrıntılı fotoğraflarını çektiklerinden emin olduklarını yazdı. Haberde, Pakistan istihbarat makamlarının, radara yakalanmayan ultra gizli hayalet teknolojiye sahip helikopterden geriye kalanları incelemeleri için Çinli mühendisleri davet ettikleri öne sürüldü. Gazete, Amerikalıların bu yöndeki kuşkularının, Pakistan makamlarının Çinlileri kaza yerine davet ettiklerini saptadıkları telefon dinlemelerine dayandığını belirtti. New York Times gazetesi, sağlam kalan kuyruk kısmına Pakistan makamları tarafından el konduğunu anımsattı. Pakistanlı bir üst düzey yetkili ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, helikopterin enkazının baskından kısa bir süre sonra Amerikalılara teslim edildiğini söyledi. El Kaide liderini Abbottabad'daki villasında öldüren Amerikan Navy Seal komandoları, iniş sırasında düşen helikopteri imha etmiş, helikopterden geriye sadece kuyruk kısmı sağlam kalmış, askerler Bin Ladin'in cesediyle birlikte başka bir helikopterle gitmişlerdi.