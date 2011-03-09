-"HATTUŞAŞ SFENKSİ"NDE KARAR NİSANDA BERLİN (A.A) - 09.03.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 45. Uluslararası Turizm Borsası Fuarına katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de, Almanya'dan iadesi istenen "Hattuşaş Sfenksi" ile ilgili olarak nisan ayı sonuna kadar olumlu bir yanıt beklediklerini söyledi. Bakan Günay, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, kültürden sorumlu Alman Devlet Bakanı Bernd Neumann ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Neumann ile olumlu bir görüşme yaptığını, Nürnberg Türk-Alman Film Festivalinden Frankfurt Kitap Fuarına kadar çeşitli etkinliklerdeki çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Günay, "Hattuşaş Sfenksi"nin Türkiye'ye iade edilmesi konusunda olumlu bir bakış açısı olduğunu ifade etti. Günay, "Türkiye'nin bu konudaki haklılığı genel olarak kabul ediliyor gördüğüm kadarıyla. Uzun zamandan beri tartışagelen bir konu, her iki taraf da bilgi ve belgelerini kontrol etmiş vaziyette, ama son bir görüşme yapacağız nisanın ortasında, Ankara'da ya da İstanbul'da" dedi. Alman ve Türk tarafının dışişleri bakanlıklarındaki kültür birimlerinden yetkili kişilerin bu toplantıda bir araya geleceğini kaydeden Bakan Günay, "Öyle sanıyorum nisan ayı sonuna kadar olumlu bir karara bağlarız. Bu konuda bir direnç görmedim. Olumlu, uyumlu bir yaklaşım gördüm. Toplantı kararından önce bir karar alınmış gibi açıklama yapmak istemiyorum, ama ben olumlu bir beklenti içindeyim" diye konuştu. Bakan Neumann ile kazılar konusuna da değindiklerini belirten Günay, Türkiye'de Hattuşaş, Boğazköy, Göbeklitepe, Bergama ve Truva gibi dünyanın en önemli kazı alanlarının yer aldığı 12 Alman kazı alanı bulunduğunu, buralarda verimin, çalışma sürelerinin ve kazı bütçesinin artırılmasını istediğini, bunu sadece Almanlardan değil, Avusturyalı, Fransız ve İngiliz arkeologlardan da istediğini söyledi. Arkeolojik kazıların kendi ilgi alanına girdiğini, bu nedenle Türk ve yabancı kazıları dikkatle izlediğini ifade eden Günay, Alman Devlet Bakanı Cornelia Pieper ile de görüşeceğini ve nisan ayı ortasındaki toplantıda tüm konuları ayrıntılarıyla ele alacaklarını kaydetti. Berlin'deki Bergama Müzesi'nden bazı eserlerin istendiği şeklindeki tartışmaların hatırlatılması ve Türkiye'nin Almanya'dan başka taleplerinin olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine de Bakan Günay, şunları kaydetti: "Yargıya intikal etmiş olan birkaç talebimiz var. Bunun dışında şu an için gerekli bir konu yok. Bergama ile ilgili tartışmanın henüz erken olduğunu düşünüyorum. Bu ayrı ve uzun süreli bir tartışma."