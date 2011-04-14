-"HAŞHAŞ"TAN ÇİKOLATA ÜRETTİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 14.04.2011 - Afyonkarahisar'da uzun yıllar haşhaş ezmesi üretimi yapan bir firma, "Haşhaşella" adını verdiği çikolata üretimine başladı. "Afyonkarahisar'ın Milli Çikolatası" sloganıyla yola çıkan İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Aşkın kardeşler, 5 yıla yakın bir süre yaptıkları araştırma ve denemelerin sonucunda, haşhaş'tan çikolata yapmayı başardılar. Yaptıkları araştırma ve denemelerin ardından 'Haşhaşella' adıyla ürettikleri çikolatanın, piyasaya çıktığını belirten Firmanın Genel Müdürü Ahmet Aşkın, 1993 yılından bu yana Haşhaş ticaretiyle uğraştıklarını ve sürekli araştırma içinde olduklarını söyledi. Dünyanın her ülkesinde üretilen ürünleri de yakından takip ettiklerini ifade eden Aşkın, AA muhabirine şunları söyledi: "Bu ticarete başlarken, bütün dünyada üretilen değişik ürünlerden yine değişik değişik ürünlerin elde edildiğini biliyorduk. Haşhaş'tan ise sadece ezmesi yapılır ve hamur işlerinde kullanılır diye biliyorduk. Bölgemizin ürünü olan ve oldukça fazla yetiştirilen Haşhaş'tan, neler yapabiliriz diye bir araştırmaya girdik. İlk olarak elekleme teşkilatını kurduk. Haşhaş'ın ani iniş ve çıkışlarından dolayı bazı sıkıntılar yaşadık. Bunu da bertaraf edebilmek için ezme imalatına başladık. Ezmenin yanında neler yapabiliriz araştırmasını sürekli yaptık. Yaklaşık 5 yıl süren bir araştırma ve denemelerin ardından Haşhaşella'yı yapmayı başardık. Tahlillerini yaptırdık ve gayet güzel çıktı." Ürünlerinde mümkün olduğu kadar suni ürün kullanmadan, tamamen doğal ürünleri kullanarak üretim yaptıklarını belirten Aşkın, "Fındıktan yapılan çikolatayı tam bilmiyorum ama biz kimyasal karışımlardan elde edilen ve bütün gıdalarda 'doğal aroma' diye nitelendiren kimyasal aromalardan kesinlikle kullanmıyoruz. Renklendirici ve boya kullanmıyoruz. Kakao ve GDO içeren hiç bir ürün içermiyor. Özellikle "Afyonkarahisar'ın Milli Çikolatası" olduğunu söylüyoruz" diye konuştu. Afyonkarahisar ve yakın çevrelerindeki bakkal ve marketlerdeki raflarda yerini alan 'Haşhaşella'da yüzde 47 oranında haşhaş kullanılıyor.