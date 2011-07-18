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Dünya

"HARRY POTTER" DÜNYA REKORU KIRDI LOS ANGELES (A.A)

18 Temmuz 2011 01:27

-"HARRY POTTER" DÜNYA REKORU KIRDI LOS ANGELES (A.A) - 17.07.2011 - Sinemaseverlerin büyük ilgisini çeken Harry Potter serisinin son filmi''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları''nın ikinci bölümü, filmin gösterime girdiği hafta sonu hasılatı dikkate alındığında dünya genelinde 476 milyon dolarla rekor gişe geliri elde etti. Filmin dağıtıcısı Warner Bross'dan yapılan açıklamada, serinin son filminin ABD ve Kanada'da 168,6 milyon dolarla 2008 yılındaki Batman filmi "The Dark Knight"ın 158,4 milyon dolarlık en iyi üç günlük açılış hasılatını geçtiği belirtildi. Warner Bross, bazı ülkelerde çarşamba ve perşembe günleri gösterime giren filmin diğer 59 ülkedeki gişe gelirinin 307 milyon doları bulduğunu, bunun da başka bir rekor olduğunu kaydetti. David Yates'in yönettiği, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın başrollerini oynadığı, 2 ve 3 boyutlu olarak sinemaseverlerin karşısına çıkan film, macera ve aksiyon sahneleriyle tüm dünya ile birlikte Türk izleyicisiyle de buluşmuştu.

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