-"HARCAMAYIN' DEMEK KRİZE ZEMİN HAZIRLAR" ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Kriz çıkacak diye 'harcamayın' demenin ekonomiyi daraltarak esas krize zemin hazırlayacağını'' savundu. Palandöken, yazılı açıklamasında, Avrupa ve Amerika'daki ekonomik sıkıntıların artması üzerine olumsuz senaryoların konuşulmaya başlamasının piyasalarda tedirginlik yarattığını ifade ederek, krizin telaffuzunun bile zarar getireceğini belirtti. Kriz çıkacak diye ''harcamayın'' demenin ekonomiyi daraltarak esas krize zemin hazırlayacağını ileri süren Palandöken, bir ülkede tüketimin olmaması halinde üretimin de, istihdamın da olmayacağını kaydetti. Tüketmenin değil, asıl tüketmemenin kriz çıkaracağını, bütün sektörlerin kriz söylemlerine karşı tetikte olduğunu ifade eden Palandöken, şunları kaydetti: ''Avrupa ve Amerika'da yaşanan ekonomik sorunlar bizden çok farklı. Onlar borç içinde yüzerken, bizim bütçemiz fazla veriyor. Bu nedenle oralarda yaşanan krizin Türkiye'ye etkisi son derece sınırlı olacaktır. Onun için etrafımıza değil, kendi işimize bakalım. Kendi ekonomimize odaklanalım. Kriz söylemleri doğmamış çocuğa fistan dikmeye benzer. Halbuki ekonomik istikrar bizim en önemli avantajımızdır. Olumsuz senaryolar dış ekonomik gelişmelere göre şekillenmektedir. Onların alacakları tedbirler önemlidir. Ülkemizin ekonomi karnesine baktığımızda, cari açık hariç tüm rakamlar gayet olumlu gözükmektedir. Bankalarımız da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli kredi vermeye devam ederek, piyasalara güven vermeliler. Eğer kredi faizlerini yükseltirlerse otomobil, inşaat sektörleri durur, esnaf iş yapamaz, işsizlik hızla yükselir.'' TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle ekonomik reformların devam etmesi halinde piyasaların rahatlayacağını belirtti.