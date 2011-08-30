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Dünya

"Hamas'ın yeni silah kaynağı Libya" KAHİRE (A.A)

30 Ağustos 2011 17:54

-"Hamas'ın yeni silah kaynağı Libya" KAHİRE (A.A) - 30.08.2011 - Mısır güvenlik güçlerinin, Mısır-Libya sınırında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdikleri bildirildi.  Mısır'ın resmi Nil televizyonun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, söz konusu silahların nasıl ele geçirildiğine ve sayısına ilişkin bilgi verilmezken, Libya'daki olayların başlamasının ardından Mısır-Libya sınırındaki silah kaçakçılığının arttığına dikkat çekildi.  İsrail yönetimi, Libya'nın, Gazze Şeridi'nde yönetimde bulunan Hamas için yeni bir silah kaynağı haline geldiğini ileri sürüyor. İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne Rus yapımı SA-7 uçaksavar füzesi girişi yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, söz konusu füzelerin Libya'dan Mısır toprakları kullanılarak Gazze'ye getirildiğini iddia ediyor.

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