-"HAMAS'I ATEŞKESE MISIR İKNA ETTİ" TEL AVİV (A.A) - 11.04.2011 - İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Ortadoğu'da siyasi güç olma arayışındaki Türkiye'nin hem Filistinli rakip gruplar El Fetih ile Hamas'ın arasını bulma, hem de İsrail ile Hamas arasında son bir kaç gündür devam eden çatışmalarda ateşkes sağlamak için çaba gösterdiğini, ancak Hamas'ı İsrail ile ateşkese ikna eden tarafın Mısır olduğunu yazdı. Haaretz'de konuyla ilgili yayımlanan haberde, Gazze Şeridi'ndeki son saldırıları orantısız güç kullanıldığını belirterek İsrail'i eleştiren Türkiye'nin aynı zamanda Gazze'den açılan ateşi de durdurmak için çalıştığı belirtildi. Haberde, Türkiye'nin son birkaç gündür Suriye ve Mısır'daki temaslarına dikkat çekildi. Geçen hafta Davutoğlu'nun Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştüğü, ikilinin Suriye rejimine karşı gösterilerin önünü almak için ekonomik ve idari reformları değerlendirdikleri belirtilen haberde, Suriye'de daima büyük itibar gören Davutoğlu'nun, muhataplarına "birkaç yıl önce ekonomik ve rejime ilişkin reformlar başlatan Türkiye'yi örnek olarak almaları" teklifinde bulunduğu ifade edildi. "Lübnanlı kaynaklara göre, Suriyeliler, Türkiye Dışişleri Bakanı'na, 'reformları yürürlüğe koymaya hazır olduklarını, ancak bunun zamanlamasının sokaklar tarafından dikte edilemeyeceğini' söylediler" denilen haberde, Davutoğlu'nun Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal ile Şam'daki Türk Büyükelçiliğinde görüşüp, "örgütü İsrail'le ateşkese ikna etmeye çalıştığı" öne sürüldü. Haberde şöyle denildi: "Türk kaynaklarına göre, Türkiye'nin, İsrail'den Gazze'ye, yeni bir bölgesel gündem yaratabilecek, 2009 yılı başındaki gibi bir Dökme Kurşun operasyonu yapılması korkusu yaşadığı" da iddia edilen haberde, Davutoğlu'nun Meşal'e iki yıl önce gündeme gelen Mısır'ın uzlaşma formülünü benimseyerek, El Fetih ile Hamas arasında arabuluculuk yapma önerisinde bulunduğu kaydedildi. -MEŞAL VE ABBAS'A İSTANBUL'DA BULUŞUN ÖNERİSİ- "Davutoğlu'nun Meşal'a Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile aralarındaki görüş farklılıklarını gidermek amacıyla İstanbul'da bir araya gelmeleri teklifinde" bulunduğu iddia edildi. Habere göre, Meşal'in bu öneriyi kabul ettiği belirtilmesine rağmen, Abbas'ın "Hamas'ın kendisini meşru başkan ve Filistinlilerin temsilcisi olarak tanımayı reddetmesi nedeniyle müzakerelerin başarısız olacağı" gerekçesiyle teklifi geri çevirdiği öne sürüldü. Davutoğlu'nun görüşme turlarına Suriye'den sonra, hem El Fetih-Hamas arasındaki uzlaşma, hem de İsrail-Hamas ateşkesi yolundaki planları için Kahire'ye giderek devam ettiği, "Mısır Başbakanı İsam Şerif ve Dışişleri Bakanı Nebil El-Arabi ile görüşmesinde muhataplarını, Filistin uzlaşması konusundaki formüllerini değiştirmeleri için iknaya çabaladığı" belirtildi. El-Arabi ile basın toplantısında Davutoğlu'nun uzlaşma konusunda iyimser göründüğü, ancak Gazze'deki durumdan bahsetmediği vurgulandı. Mısırlı bir kaynak, bu konuda Haaretz'e "Mısır'ın Türkiye'nin müdahalesini olumlu gördüğünü" belirtirken, "Ancak Türkiye'nin İsrail'i etkileyecek bir pozisyonu yok. Bu olmaksızın rolü önemli olamaz" dedi. Aynı kaynak, "Mısır, ateşkesi uygulamaya koymada ve uzlaşma meselesinde anahtar ülke olmaya devam edecek. Gazze'deki Hamas liderliğini, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması koşuluyla ateşkese ikna etmeyi sağlayan Mısır'dı" ifadesini kullandı. Aynı yetkiliye göre, "Mısır liderliği ile hangi düzeyde olduğunu dile getirmediği İsrail'deki sorumlu yetkililer arasında devam eden temaslar bulunuyor."