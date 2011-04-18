-"HALKIMIZA KARŞI SUÇ İŞLEMEDİK" WASHINGTON (A.A) - 18.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, kendilerine bağlı güçlerin Libya halkına karşı hiçbir suç işlemediğini iddia etti. Seyfülislam Kaddafi, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Biz halkımıza karşı hiçbir suç işlemedik. Ordunun sivillere ateş açtığını kabul edemem, böyle bir şey hiçbir zaman olmadı, olmayacak da" dedi. Seyfülislam, ordunun rejim muhaliflerine ateş açtığı konusundaki haberleri de reddetti. Seyfülislam'a göre, bu iddialar koalisyon güçlerinin Libya saldırılarını meşrulaştırmak için ortaya atılan iddialar. Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ayrıca "Libya'da olup bitenleri saptamak için Amerikalıların ve İnsan Hakları İzleme örgütünün Libya'ya bir heyet göndermesini istediklerini" söyleyerek, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadıklarını, Libya halkına karşı hiçbir suç işlemedikleri inancında olduklarını" belirtti. -4 SİVİL DAHA ÖLDÜ Libyalı muhalifler, Muammer Kaddafi güçlerinin Misurata'ya yönelik bombardımanında bugün 4 sivilin daha öldüğünü ve dünden beri ölenlerin sayısının 25'e çıktığını bildirdi. Muhaliflerin sözcülerinden Cemal Selim, ayrıca çok sayıda ağır yaralının olduğunu kaydetti. Selim, bugünkü bombardımanda yaralananların sayısının 5 olduğunu belirtti. Bu arada kiralık bir gemiyle çoğunluğu yabancı işçi olmak üzere yaklaşık 1000 kişi bugün Misurata'dan tahliye edildi. Öte yandan NATO güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneybatısındaki El Aziziye kentindeki hedefleri bombaladığı kaydedildi. Resmi TV kanalı Cemahiriye, haberinde başka bir ayrıntı vermedi.