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Spor

"Halk Oyunları yarışması için Macaristan'a gittiler, iltica ettiler" HABERİNE EK

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA AÇTI  Ercan ATA, Ankara DHA Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan'da yapılan bir organizasyona katıldı

05 Aralık 2017 18:02

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA AÇTI 

Ercan ATA, Ankara DHA

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan\'da yapılan bir organizasyona katıldı.
Macaristan\'a giden 16 kişilik halk oyunları ekibinden 11\'inin Türkiye\'ye dönmeyerek iltica ettikleri ortaya çıkarken Spor Bakanlığı, Federasyon ve dansçı lisansı alarak Macaristan\'a gidenler hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.

ANKARA CUMHURİYET BASSAVCILIĞI\'NCA DA SORUŞTURMA AÇILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu haber ve gelişme üzerine konunun her yönüyle aydınlatılması için soruşturma açıldığını kamuoyuna duyurdu. 

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