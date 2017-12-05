"Halk Oyunları yarışması için Macaristan'a gittiler, iltica ettiler" HABERİNE EK

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA AÇTI

Ercan ATA, Ankara DHA

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan\'da yapılan bir organizasyona katıldı.

Macaristan\'a giden 16 kişilik halk oyunları ekibinden 11\'inin Türkiye\'ye dönmeyerek iltica ettikleri ortaya çıkarken Spor Bakanlığı, Federasyon ve dansçı lisansı alarak Macaristan\'a gidenler hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.

ANKARA CUMHURİYET BASSAVCILIĞI\'NCA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu haber ve gelişme üzerine konunun her yönüyle aydınlatılması için soruşturma açıldığını kamuoyuna duyurdu.