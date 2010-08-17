-"HAKKIMIZDA HİÇBİR SUÇ ŞÜPHESİ YOKTUR" İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - İkinci ''Ergenekon'' Davası tutuklu sanıklarından Başkent Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatı Köksal Bayraktar, müvekkiline toplam 185 soru sorulduğunu, ifadesi alınırken terör örgütüyle ilgili bir soru dahi sorulmadığını belirterek, ''Hakkımızda hiçbir suç şüphesi yoktur'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen davada, tutuklu sanıkların taleplerinin ardından sanık avukatlarının taleplerinin dinlenmesiyle devam etti. Davanın tutuklu sanıklarından eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatı Köksal Bayraktar da 13 Ağustos 2010 tarihinde mahkeme heyetine sunduğu tahliye talebi dilekçesini yinelediğini belirtti. Müvekkilinin 16 aydır tutuklu bulunduğunu dile getiren Bayraktar, ''Oysa bizim ifademiz alınmıştır. Bizim sorulacak sorumuz kalmamıştır. Çapraz sorgusu yapılmıştır. Müvekkilime toplam 185 soru sorulmuştur. İfadesi alınırken terör örgütüyle ilgili bir soru dahi sorulmamıştır. Dolayısıyla ifadesi alınmıştır. Oysa hakkımızda hiçbir suç şüphesi yoktur'' diye konuştu. Davanın tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar da söz alarak sorguların henüz tamamlanmadığını, bilirkişi incelemelerinde keşif yapma safhalarına gidilmediğini, davaya konu olan bazı gizli tanıkların henüz dinlenmediğini söyledi. Bir kişinin tahliye edilmesinin suçluluk veya suçsuzluk karinesinden ötürü olmadığını ifade eden Dizdar, müvekkili hakkındaki tedbirin devam edip etmeyeceğine yargıcın karar vereceğini dile getirdi. Tutuklu sanık Tuncay Özkan'ın avukatı Ahmet Çörtoğlu ise mahkeme heyetine seslenerek, ''Bir yılı aşan sürede yargılamalarda gerçek bir delil gördünüz mü? Sanıklar sadece suçlarını bilmediklerini, suçlarına ilişkin fiili nedenlerin söylenmediğini belirttiler'' dedi. Mahkeme heyeti Köksal Şengün, duruşmayı yarın saat 09.00'a erteledi.