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"HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ FİŞLENDİĞİ" İDDİALARI ANKARA (A.A) 

03 Ocak 2011 18:18

-"HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ FİŞLENDİĞİ" İDDİALARI ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ''hakim ve savcı adaylarının fişlendiğine'' yönelik haberlere ilişkin, ''Önceki hükümetler döneminde de var olan bir uygulamanın mevcut hükümet ile bağlantı kurularak son yıllarda başlatıldığı yönündeki iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır'' ifadelerine yer verildi.  Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, ''hakim ve savcı adaylarının fişlendiğine'' yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldığı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Hakim ve savcı adaylarına ilişkin bilgi ve değerlendirme notlarının tutulması uygulaması 1934'te çıkarılan Hakimler Kanunu ile başlamıştır. Bu uygulama günümüze kadar görev yapmış hükümet ve bakanlar döneminde rutin olarak devam ettirilmiştir. Önceki hükümetler döneminde de var olan bir uygulamanın mevcut Hükümetle bağlantı kurularak son yıllarda başlatıldığı yönündeki iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.''

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