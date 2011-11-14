-"Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır" İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken öldürülen Hrant Dink'le ilgili, 2'si tutuklu 19 sanık hakkındaki davada konuşan ve daha önce mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, ''Adaletin er geç yerini bulacağını'' söyledi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, mahkemeye gelen evraklar okundu. Mahkeme heyeti başkanı Rüstem Eryılmaz, Dink cinayetinin işlendiği Şişli'deki kameralarda görüntülenen kişinin Osman Hayal olup olmadığı hususunun sorulduğu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan rapor geldiğini ve raporda, ''Kamera kayıtlarında görünen şahıslara ait fotoğraflar ile Osman Hayal'e ait fotoğrafların mukayese edildiği ve mukayese sonucunda elde edilen verilerin yetersiz olduğu''nun yazıldığını ifade etti. Müdahil avukatlardan Esra Salmancı, söz alarak, suçun ortaya çıkarılması ve yargılamanın doğru yapılabilmesi için Şişli'deki Akbank Pangaltı şubesi ve Saray Kumaşçılık önündeki güvenlik kameraları kayıtlarında telefonda konuştukları görünen kişilerin tespit edilebilmesi için, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından (TİB) alınacak telefon konuşmaları dökümünün önemli olduğunu savunarak, görüşme kayıtlarının 5 yıllık süre dolunca imha edileceğini ve 4,5 yıldır süren yargılamada söz konusu görüşme kayıtlarının silinmesine 64 günlük bir sürenin kaldığını anlattı. Görüşme kayıtlarının korunması gerektiğini söyleyen Salmancı, TİB'deki telefon kayıtlarının muhafaza altına alınarak silinmemesi için tedbir kararı verilmesini talep etti. Duruşmada söz alan Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin de, en son Ankara Kumrular Sokak'ta meydana gelen patlamada şüphelinin kimliğinin MOBESE kayıtları ve TİB'in takibi sonucu belirlendiğini, Güngören patlamasına ilişkin şüphelilerin de bu şekilde yakalandığını hatırlatarak, TİB'in bu davaya ilişkin telefon kayıtlarını kamuoyundan sakladığını ve bunun için de yasal olmayan kılıflar sunduğunu öne sürdü. Söz konusu görüntülerde telefonla konuşan kişilere neredeyse 5 yıldır ulaşılamadığını ve görüşme kayıtlarının imha edilmemesi için alınacak tedbirin hayati olduğunu kaydeden Çetin, Osman Hayal'in görüntülerinin yetersiz olduğu belirtilen bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini ve kamera görüntülerinin yeni bilirkişi incelemesi için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliğine gönderilmesi talebinde bulunduklarını dile getirdi. -Savcının görüşü- Taleplerle ilgili görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Geçen celse mütalaa verdiğimiz sırada, tarafıma ve mahkemeye karşı olumsuz tutum takınıldı. Bununla ilgili açıklama yapmalıyım. Mütalaa ile dava bitmiş durumu oluşmaz. Herkese yeni bir değerlendirme sunuldu. Hiç bir vatandaşımızın bu davayla ilgili umutsuzluğa kapılmasını istemiyoruz. Devletimize güvenmek zorundayız. Delil olmadığı taktirde kimseyi sanık sandalyesine oturtmak doğru olmaz. Ne kadar zaman geçerse geçsin ısrarla davayı takip etmeliyiz. Hakikat asla gizlenemeyen bir gerçektir, er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bir kişinin başka bir kişiyle görüşmesini cinayet talimatı gibi değerlendirmek doğru olmaz.'' Savcı Usta, telefon kayıtlarının imha edilmemesi için tedbir konulması talebini uygun gördüğünü de söyledi. -Sanık avukatları savunma için süre istedi- Duruşmada mütalaaya karşı söyleyecekleri sorulan tutuklu sanıklar avukatları, savunma için süre istedi. Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Erhan Tuncel de, Dink cinayetinin örgütlü ve planlı yapıldığını savunarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bu konuyla ilgili bir mektup yazdığını ve kendisine yalan makinesi alınması halinde bu davayı 3 saatte çözeceğini öne sürdü. Savcının suçu işleyen 'terör örgütü' iddiasıyla hemfikir olduğunu, örgütle ideolojik bir bağlantısının olmadığını, kendisiyle ilgili GSM kayıtlarının bilinçli bir şekilde kaybedildiğini ve beraatını sağlayacak kayıtların bulunduğunu anlatan Tuncel, savcının iddianamedeki suçlamaların dışına çıkmadığını ve bunun da 5 yıllık yargılama sürecinin boş olduğunu gösterdiğini iddia etti. 'Ergenekon' örgütüyle yakından uzaktan alakasının olmadığını ve savcılık mütalaasıyla nezdinde yargılamanın çürüdüğünü belirten Tuncel, beraat ve tahliyesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta'nın taleplerle ilgili görüşünün alınması sırasında izleyiciler arasında bulunan sanık Yasin Hayal'in babası Bahattin Hayal, mahkeme heyetine yönelik, ''Konuşmak istiyorum. Mahkemeye yarayacak şeyler söylemek istiyorum'' dedi. Mahkeme heyeti başkanı Rüstem Eryılmaz da, Hayal'e, ''Sonra konuşursun'' dedi. Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, TİB'e yeniden yazı yazılarak olay yerinden yapılan telefon görüşmeleriyle ilgili 30 Mayıs 2011 tarihli ara karar gereği sinyal bildirimlerinin yeniden istenmesini öngördü. Osman Hayal'in görüntüleriyle ilgili yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması talebini de reddeden ve müdahil avukatlarının TİB ile ilgili GSM operatörlerindeki bilgi ve kayıtların silinmemesi için tedbir kararı verilmesi taleplerinin TİB'den cevabi yazı geldikten sonra karar bağlanmasına hükmeden heyet, sanık avukatlarına esas hakkında savunmalarını hazırlamak için süre vererek duruşmayı 5 Aralık 2011 tarihine erteledi. Bu arada, duruşmada mahkemeye konuşmak istediğini söyleyen tutuklu sanık Yasin Hayal'in babası Bahattin Hayal, duruşmanın ardından Hrant Dink cinayeti soruşturmalarını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Muammer Akkaş ile bir süre görüştü.