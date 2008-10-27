"Hakem iyiydi!.."



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Eskişehirspor karşısında skor 2-2 olduktan sonra dengelerini kaybettiklerini ve kontrataklarla yenildiklerini söyledi.





Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'u tebrik ettiğini belirterek, oyunun ilk 20 dakikasında tempoyu bulamadıklarını bildirdi.



Son iki maç fiziksel ve psikolojik açısından çok kuvvet sarf ettiklerini anlatan Skibbe, ''Maçın 25. dakikasından sonra çok daha iyi oynamaya başladık. İkinci yarının ilerleyen dakikalarına kadar maçı kontrol edebildik. 2-1 öne geçtik. Skorun 2-2 olması bizi rayımızdan çıkardı. 2-2'den sonra galip gelmek için daha çok ileriye çıkıp galibiyeti isteyince, kontra ataklara yakalandık ve maçı öyle kaybettik. Bugünkü mağlubiyet şanssızlık oldu. Kazansaydık ilk üçteki yerimizi alabilirdik. İçeride oynayacağımız lig maçı bizim için daha önemli oldu'' dedi.



Teknik direktör Skibbe, futbolcuların çok gergin olduğunu ve hakeme sürekli itiraz ettiği yönündeki bir soru üzerine, ''Sabri'yi içeriye yolladım. Çünkü maç bittikten sonra hakemle bir şeyi tartışmanın anlamı olmadığı için içeri yolladım'' dedi.



Eskişehirspor için ne düşündüğü sorulan Skibbe, ''Eskişehirspor lige yeni katılan bir takım. Ama bugüne kadar işini iyi yaptığını görüyorum. Bu yıl düşme potasında herhangi bir ilişkisi olacağını zannetmiyorum'' diyerek yanıtladı.



Skibbe, bir gazetecinin ''4-2 gibi farklı skoru bekliyor muydunuz?'' sorusu üzerine de, ''Tabii ki beklemiyorduk. Buraya ligdeki durumu daha iyileştirmek için galibiyet için geldik. Skor 2-1 iken, rakibin 2-2 yapmasına oranla 3-1'e biz daha yakındık. Uzatmalarda kontra ataktan yeniler gollerle skor böyle oldu'' dedi.



Alman teknik adam, mağlubiyetin nedeninin sorulması üzerine, ''Son oynanan iki maç nedeniyle fiziken ve psikolojik olarak eksiktik. Buna rağmen 25. dakikadan son dakikalara kadar maça hakim olmaya çalıştık. Genellikle de öyle oldu. Nonda'nın sakatlanıp çıkması üzücü bir olay. Sakat oyuncuların eksikliği nedeniyle istenilen değişikliği yapamadık. Lincoln ve Barış yok. Formu çok iyi olan Lincoln bizim adımıza eksikti. Son final paslarını, yaratıcı pasları bugün aradık'' diye konuştu.

