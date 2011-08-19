-"Hakanımın adı şeref, onların adı şerefsiz" KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolunda düzenlenen hain saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Hakan Çil (24), memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş'un eşi Fatma Çil, "Ben şehit eşiyim. Benim hakanımın adı şeref, onların adı ise şerefsiz. Benim eşim kahraman'' dedi. Afşin Devlet Hastanesi'nden alınan Çil'in cenazesi, Beyceli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Bu sırada şehit yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin babası İbrahim Çil, ''Vatanımız sağ olsun, devletimiz ve ordumuz var olsun. İnşallah onların üstesinden gelecektir komutanlarımız. Biran önce yuvalarının yıkılıp başlarına kepmesini şu mübarek ramazan gününde yaptıkları hainliklerin hesabını vermelerini istiyorum ben. Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanım sizden tek isteğim bu, PKK terör örgütünü bitirin'' dedi. Şehidin evini ziyaret eden Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe ise ailesine baş sağlığı diledi. Kocatepe, ''Bugüne kadar çalıştıkları bir çok arkadaşımızı tabuta koyarak uğurladık. Onlar için ağladık, gözyaşı döktük. Ancak vatanı korumanın ve milletin varlığını korumanın sürdürmenin başka bir yolu yoktur. Bu acılara katlanmak ve bu acıları yaşamak zorundayız. Devlet olarak bu acıların azaltılması dindirilmesi sona erdirilmesi için her türlü tedbir büyüklerimiz tarafından düşünülmüştür ve gereği yapılıyor. Ancak karşı karşıya olduğumuz durumun muhakemesini yaptığımızda bunun dünden bugüne kadar olan bir olay olmadığını, 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan bugüne kadar bu topraklara hakim olmayı, bu milletin varlığını bütünlüğünü birliğini sona erdirmeyi hesap edenler var. Tarih mücadelelerle dolu. Gereken her şey yapılıyor. Kimsenin bir endişesi olmasın'' diye konuştu. -''Geride daha 5 tane vatan evladı var''- Şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Fatma Çil de, ''Ben şehit eşiyim. Benim hakanımın adı şeref, onların adı ise şerefsiz. Benim eşim kahraman'' dedi. Şehidin cenazesi daha sonra Ulu Cami'ne getirildi. Cenazesinin başında bekleyen baba ve erkek kardeşler birbirlerinin ellerine sarılarak, ''Dik duracağız, ağlamayacağız. Düşmanlarımızı güldürmeyeceğiz. Daha geride 5 tane vatan evladı var. Hepimiz bu vatana canımızı feda ederiz'' dediler. Öte yandan, cami dışındaki bir grubun slogan atması üzerine şehidin kardeşi İsmail Çil, ''Burası siyasi şov yapma yeri değil'' diyerek tepki gösterdi. Hakan Çil'in cenazesi daha sonra Gariplik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazenin götürülüşü sırasında vatandaşlar terörü protesto etti. Bu arada, şehidin Elbistan Cezaevi'nde tutuklu bulunan kardeşi Süleyman Çil, özel izinle kardeşinin cenazesine katıldı. Siyah bir takım elbise giydiği gözlenen Süleyman Çil, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Çil, ağabeyinin defin işleminin ardından yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü. Cenaze törenine, Vali Şükrü Kocatepe, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaoğlan, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Milletvekilleri Nevzat Pakdil, Sıtkı Güvenç ve Mehmet Yıldırım Ramazanoğlu, MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Albay Sadık Yıldız, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.