-"HAK ETTİĞİMİZ BİRİNCİLİĞİ ALAMADIK" KARABÜK (A.A) - 22.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, ligde hak ettikleri birinciliği alamadıklarını düşündüklerini söyledi. Güneş, maçın ardından düzenlediği toplantıda, Kardemir Karabükspor ile ligin son maçını oynadıklarını belirterek, ''Sezonun ilk maçındaki oyun prensibimiz ile bugünkü oyun prensibiz aynıydı. Fair Play içinde kazanmak için oynayan keyif alan ve keyif veren bir takım olmak istedik. Emek verdik, bugün de Kardemir Karabükspor karşısında hak ettiğimiz bir sonucu aldığımızı düşünüyorum'' dedi. Kardemir Karabükspor'un bu maçta oyun olarak etkisiz gözükse de ligde başarılı işler yaptıklarını ifade eden Güneş, ''Geçen yıl bir alt ligden gelerek bu yıl ses getiren bir takım oldular. Bizim için taraftarların destek olması çok önemliydi. Sezon başından beri sevgi ve desteklerini esirgemediler. O anlamda onlara teşekkür ediyorum. Oyuncularım, dürüst ve ilkeli futbol oynamaya çalıştılar, verilen görevleri yapmaya çalıştılar. Aldığımız 82 puan ile ikinci olduk. Birinciyi kutluyorum. Tüm takımlara da lige getirdikleri renk için teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Güneş, sonuçta ligde bir takımın şampiyon olacağını söyleyerek, şöyle devam etti: ''Bir takım şampiyon olacaktı o da Fenerbahçe oldu. İster averajla ister puanla fark etmez, sonuçta hedefe gitmektir önemli olan. Futbolun ekonomik tarafı olması da işi başka bir tarafa getiriyor. Bugün itibariyle emek veren bir takım olarak, paraya karşı yetenek ve emeğin savaşını görmeye çalıştık. Bizden ancak bu kadar olabildi. Tarih bu yıl da mutlaka bunu eski yıllarda olduğu gibi ortaya koyacaktır ve biz de kendi hesabımızı göreceğiz. Hatalarımızı değerlendireceğiz. Ben antrenör olarak ne hata yaptım da 82 puanı 102 puana çıkarma şansımı kullanamadım diye düşüneceğim. Ama ona göre federasyon da hakemler de medyada, bütün antrenörler bütün oyuncular ligi değerlendirerek gelecek yıllarda ülke futbolunun daha iyi olabilmesi için ister ahlaki, değerler bakımından ister yenilenmesi açısından ne açıdan düşünüyorsa şimdi konuşma zamanı.'' Kardemir Karabükspor maçını kazanarak da olsa ikinci olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Güneş, ''Sezon başında konuşulduğu zaman bizi buraya layık göremeyenlere karşı bu bir cevap da olabilir. Diğer açıdan bakarsak da ilk yarı 9 puan önde olan takım başarısız da görülebilir. Kimin nasıl baktığına bağlı. Hedefe gitmek için her yolun mubah olduğunu düşünen hiç olmadım. Hiçbir oyuncuma olumsuz bir davranış içinde maçta sonuç almasını söylemedim. Onlarla gurur duyuyorum. Yaptığım işten mutluyum. Bugün hüznümüz vardır. Bu kadar emeğin bu kadar kolay gitmemesi gerekiyordu'' ifadelerini kullandı. Hak ettikleri birinciliği alamadıklarını düşündüklerini söyleyen Güneş, ''Çünkü oynadığımız oyun, mücadele olarak hak ettik. Fenerbahçe de hak etti. Fenerbahçe ikinci yarı 16 galibiyet, 1 beraberlik almışsa ve haksızlığa uğradığını da söylüyorsa ona da saygı duyuyorum'' dedi. Güneş, daha önce adalet er ya da geç yerini bulacaktır biçimindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, ''Uzun zamandır medyaya konuşmuyorum. Basın toplantılarında konuşuyorum. O konuda medya sağ olsun benim ağzımdan her şeyi yazıyor ama üç ay evveli söylüyorlar. Ama bu söz her zaman için geçerli. Adalet eğer yerini bulmazsa ilahi adalet mutlaka yerini bulur'' ifadelerini kullandı. -İLDİZ'İN AÇIKLAMALARI- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise sezonun son maçına konsantre olmanın gerçekten çok zor olduğunu belirterek, ''Oyunun geneline baktığımızda fena oynamadık. Birinci golü yedikten sonra beraberliği sağlamak için uğraştık. Bu sırada ikinci golü yedik ve konsantremiz bitti'' dedi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluğu hak ettiğini ifade eden İldiz, ''Bizim adımıza da baktığımızda iyi bir sezon geçirdik'' diye konuştu. -"FUTBOLCULARIMI ŞAMPİYON KABUL EDİYORUM'' Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bir gol averajla Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu ve oyuncularını kutladığını söyledi. Trabzonspor'u şampiyon addettiğini belirten Şener, şöyle konuştu: ''Numaradan filan değil, gerçek şampiyon. Trabzonspor'un futbolcularını tebrik ettim, Trabzonspor'un ne kadar büyük, ne kadar kuvvetli camia olduğunu her yerde ve her ortamda bir yıldır gözlediniz. Bundan sonraki senelerde de yarışlarımız aynen böyle geçecektir. Kardemir Karabükspor'a da bize göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Ben, futbolcularımı, takımımı ve hocamı şampiyon kabul ediyorum. İstediği kadar federasyon öbürkünü tasdik etsin.'' ''Sivas'tan gol haberleri geldikçe neler hissettiği'' yönündeki soruya Şener, ''Bir şey hissetmedim, arkadaşlar ara sıra haber veriyorlardı. Biraz kritik yaptılar. Gönlüm isterdi ki Fenerbahçe daha net gollerle şampiyon olsun'' yanıtını verdi. Şener, ''Trabzonspor önümüzdeki sezon kadrosunu koruyacak mı? Şampiyonlar Ligi için neler yapılacağının sorulması üzerine, ''Gelecek ve gidecek arkadaşlar var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için biraz değişik transferler yapacağız. Onların hazırlıklarını devam ettiriyoruz. Yarın 1-2 arkadaş yurt dışına gidecek. Avrupa'da çok iyi sonuçlar alacak bir takım kuracağız. Son yılların en muhteşem takımı...'' dedi. Lig ikinciliğinin başarı değil, iyi bir sonuç olduğunu ifade eden Şener, şampiyonlar Ligi'ne gidileceğini, 'ikinciliği istemiyorum' diyemeyeceğini söyledi. Şener, ligi Fenerbahçe ile kafa kafaya bitirdiklerine işaret ederek, buna da ikincilik denmeyeceğini bildirdi. Trabzonspor'un bir dönem 9 puan önde olduğunun hatırlatılması üzerine Şener, ''Sonra 2 puan öne geçtik, olmadı. Futbolda bunlar var. Hakem hatası, gol atamama, formsuzluk var. Ancak Trabzonspor'un çok büyük takım olduğu kesin'' ifadesini kullandı. Şener, bu sezon takımın golcülerinden de müdafaasından da memnun olduklarını, Türkiye'nin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımlarından biri olduklarını bildirdi. Şener, ''Süper Lig'de adil bir yarış olup olmadığına'' yönelik soruyu, ''Yüzde 70. Yüzde 30'da sıkıntılar oldu, ancak bilerek olmadı. Bilerek yanlışlıklar olmadı, bilmeyerek oldu. Bugün söylüyorlar, doğru, yanlış. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna bir şey söyleyecek halim yok ama. Mesela Alex Taşcıoğlu ofsayt bayrağını çekmiş, halbuki doğru değilmiş'' diye cevaplandırdı. ''Bunu ikincilik olarak görmediklerini söylerken neyi kastettiği'' sorusu üzerine Şener, şampiyonun ikili averajla gerisinde kaldıklarını, Bursaspor ile birlikte 8 derbi maç yaptıklarını ve bunların 7'sini kazandıklarını söyledi. Soyunma odasına inerek tebrik ettiği sporcularının biraz üzgün gördüğünü belirten Şener, ''Dimdik ayakta durun, şampiyon olmuş gibi sevinin. Şampiyon olmuş gibi Trabzon'a seyahat edin'' dediğini anlattı.