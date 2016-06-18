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Dünya
Deutsche Welle

"Hainlere ölüm" diye bağırdı

İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un katili mahkemeye çıktı. Fail, adı sorulduğunda, “Hainlere ölüm, İngiltere’ye özgürlük” diye bağırdı.

18 Haziran 2016 17:54


Westminster'de mahkemeye çıkan Thomas Mair, cinayet, fiziksel zarar, ateşli silah ve diğer savunma silahları bulundurma suçlamalarıyla yargılandı.

Elleri kelepçeli ve gri bir takım elbise içerisinde salona giren 52 yaşındaki fail, pazartesi günü Londra'daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya kadar gözetim altında tutulacak.

Jo Cox'u vurmasından kısa bir süre sonra Birstall'da yakalanan Mair hakkında psikiyatri raporu da talep edildi.

Mair, mahkemede adı sorulduğunda, “Hainlere ölüm, İngiltere'ye özgürlük” diye bağırdı. Yeniden sorulduğunda aynı ifadeyi kullanan Mair, doğum tarihi ve adresi sorulduğunda ise sessiz kaldı.

Milletvekili Cox'a yardım etmeye çalışırken yaralanan 77 yaşındaki bir adamın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"Yerde yatarken başına ateş etti"

Görgü tanıkları, Mair'in Cox'u bıçakladıktan sonra, yerde yatan milletvekilinin başına ateş ettiğini söylemiş, failin cinayetten önce ve sonra Avrupa Birliği'nden ayrılmayı isteyenlerin sloganlarını bağırdığı belirtilmişti.

ABD'deki bir ırkçılıkla mücadele örgütü katilin on yıllardır Amerikan Neonazi gruplarını desteklediğini ve bütün beyaz olmayanlara düşmanlık besleyen Ulusal İttifak adlı Neonazi örgütüne yüzlerce dolar bağışta bulunduğunu duyurmuştu.

İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox'un saldırıya uğrayarak öldürülmesi üzerine siyasi partilerin bilgilendirme toplantıları iptal edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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