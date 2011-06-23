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Dünya

"HAÇLI BATIYA KARŞI SAVAŞ SONUNA DEK SÜRECEK" TRABLUS (A.A) 

23 Haziran 2011 11:28

-"HAÇLI BATIYA KARŞI SAVAŞ SONUNA DEK SÜRECEK" TRABLUS (A.A) - 23.06.2011 - Albay Muammer Kaddafi, Libya televizyonunda yayınlanan sesli mesajında, "sırtının duvarda olduğunu, ölümden korkmadığını ve haçlı Batı'ya karşı savaşın sonuna dek süreceğini" söyledi. "Direneceğiz ve savaş sonuna, siz başarıncaya dek sürecek ama tükenmeyeceğiz" diyen Kaddafi mesajında, pazartesi NATO bombardımanında ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden yakın dostu Huildi Hamidi'ye saygılarını sundu. "Siz çocuklarımızı, torunlarımızı öldürdükten sonra aramızda hiçbir anlaşma yok. Sırtımız duvarda. Siz (Batı) geri adım atabilirsiniz" diye konuşan Muammer Kaddafi, korkmadıklarını, hayatta kalmaya veya kurtulmaya çalışmadıklarını söyledi. Kaddafi, Müslüman bir ülkeye karşı çoluk çocuk hedeflenen haçlı saldırısını kınadığını ifade etti. Kaddafi mesajında öfkeli bir sesle, "Hangi hakla siyasetçileri ve ailelerini hedef alırsınız? Hamidi'nin Trablus'taki ofisi dört kez bombalandı. Onu arıyorlardı, çünkü o bir kahraman. Ofisinde bulamayınca onu evinde öldürmeye çalıştılar" diye konuştu. NATO'yu, açıkladığı gibi askeri bir tesis olmadığını doğrulaması için Hamidi'nin bombalanan ikametgahına araştırma ekibi göndermeye çağıran Kaddafi, Trablus rejimine göre, bu bombardımanda ölen Hamidi'nin  dört yaşındaki torunu Halide'nin anısına Kuzey Afrika'nın en yüksek abidesini dikme sözü verdi. Kaddafi, "Kalacağız, direneceğiz ve boyun eğmeyeceğiz. Füzelerinizle iki, üç, 10 veya 100 yıl vurun. Onur Hamidi ailesine, zafer bize" diye konuştu. NATO'nun pazartesi Trablus'un 70 km batısındaki Sorman'da düzenlediği hava taarruzunda, Kaddafi'nin yol arkadaşı ve etkin siyasi isim olan Hamidi'nin evi hedeflenmiş, Trablus'a göre saldırıda Hamidi ailesinin üçü çocuk birçok bireyi 15 kişi ölmüştü.

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