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Dünya

"HACKERLAR:16

07 Haziran 2011 12:19

-"HACKERLAR:16 - SONY:0" WASHINGTON (A.A) - 07.06.2011 - Bir grup bilgisayar korsanı, Sony Computer Entertainment'ın kaynak kodlarının bulunduğu bir dosyayı internette yayınlayarak Japon elektronik devi Sony'ye yeni bir saldırı düzenlediğini bildirdi. Daha önce SonyPictures.com'dan geçen hafta bir milyondan fazla kullanıcının şifre, elektronik adres ve diğer bilgileri elde ettiğini açıklayan "Lulz Security" adlı bilgisayar korsanı grup, twitter'daki "@Lulzsec" hesabından, Playstation ve PSP oyun konsolları için yazılım geliştiren şirket Sony Computer Network'un kaynak kodlarını yayınladığını belirtti. Bu kaynak kodlarının ayrıca Sony BMG müzik şirketinin iç yazışma şebekesiyle bağlantılı olduğunu da kaydeden bilgisayar korsanları, Sony'nin online ağlarına son haftalarda düzenlenen siber saldırıların sayısını göstermek için, "Hackerlar:16-Sony:0. Oyuna devam!" ifadesini kullandı. Kendilerine "Lulz Security" adını veren bilgisayar korsanları, twitter'daki "@LulzSec" hesabından geçen hafta yaptıkları açıklamada, kısa süre önce SonyPictures.com'un filtresini aşmayı başardıklarını ve bir milyondan fazla kullanıcının aralarında şifreleri, elektronik posta kimlikleri, adresleri, doğum tarihlerinin de bulunduğu birçok kişisel bilgiyi ele geçirdiklerini bildirmişlerdi. Japon elektronik devi Sony, nisan ortasında internette şimdiye dek görülmemiş bir dizi sanal saldırıya uğramış ve yaklaşık 100 milyon kullanıcıyla ilgili bilgiler çalınmıştı. Lulz Security adlı bilgisayar korsanları, binlerce kişiye ait isim, posta, telefon numarası, şifreleriyle birlikte elektronik adresleri, indirim kuponları ve diğer verileri herkesin erişimine açmıştı.

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