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Dünya

"GÜVENLİK STANDARTLARI YÜKSELTİLMELİ" VİYANA (A.A)

22 Mart 2011 02:22

-"GÜVENLİK STANDARTLARI YÜKSELTİLMELİ" VİYANA (A.A) - 21.03.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, Japonya'daki deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Daiçi nükleer santralinin yarattığı tehditten ders alınarak, dünyada nükleer santral güvenlik standartlarının yükseltilmesi gerektiğini söyledi.  Amano yaptığı açıklamada, buna karşın, belirlenecek yüksek güvenlik standartları için uygulama zorunluluğu getirmenin oldukça güç olacağını kaydetti.  Güvenlik standardında sorumluluğunun tek tek devletlere düştüğünü ifade eden Amano, "UAEK, nükleer güvenlik izleme örgütü değil" diye konuştu. 

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