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Dünya

"GÜVENLİK KONSEYİ DAHA DEMOKRATİK OLMALI" ABUJA (A.A)

23 Mayıs 2011 23:43

-"GÜVENLİK KONSEYİ DAHA DEMOKRATİK OLMALI" ABUJA (A.A) - 23.05.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'nin daha demokratik ve daha fazla temsil kabiliyeti olması gerektiğini söyledi. Nijerya'nın başkenti Abuja'yı ziyaret eden Ban, Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olup olmamasıyla ilgili açıklama yapmadı. BM barış gücü misyonlarına en fazla asker desteği veren dördüncü ülke olan Nijerya, yaklaşık 10 yıldır daimi üyelik için lobi yapıyor. Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, BM Güvenlik Konseyi'nde hiçbir Afrika ülkesinin daimi üye olmamasının haksız ve savunulamaz olduğunu söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de Nijerya'nın çabalarına destek verdiğini açıklamıştı.

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