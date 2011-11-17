-"Güvenli internet tüketici hakkıdır" İZMİR (A.A) - 17.11.2011 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, güvenli internetin bu konuda hassas olan kullanıcılar için bir tüketici hakkı olduğunu belirterek, ''İsteyen kullanıcı, ücretsiz olarak ve şifre kullanarak çocuk ve aile profilini seçebilir. İsterse de bu uygulamayı kullanmayabilir. Yani tamamen kullanıcının isteğine bağlı'' dedi. Türkiye Bilişim Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda başladı. Açılışta konuşan Acarer, ''En önemli sektörlerden biri nedir'' diye sorulsa çok sayıda kişinin ''bilişim'' yanıtını vereceğini, çünkü bilişim sektörünün çok önemli istihdam sağladığını, global krizde sektörün dünyada büyüdüğünü, Türkiye'de daha da çok büyüdüğünü söyledi. Acarer, şehirlerden öte kırsalda bile vatandaşların beklentilerinin farklılaştığını, insanların sabit mobil iletişimin ötesinde artık geniş bant istediğini ifade etti. IP, içerik, yayıncılık gibi kavramların hepsinin birbirinin içine geçtiğini, e-imza gibi yeni kavramların ortaya çıktığını, bu kavramların ekonomiler üzerinde de çok etkisinin olduğunu kaydeden Acarer, ABD'deki Oracle, Apple, IBM, Intel, Microsoft gibi şirketlerin GSMH'deki paylarının yüzde 20'yi geçtiğini bildirdi. Her geçen gün yaşantıyı kuşatan internet konusunda ''internetin güvenliği'' ve ''güvenli internet'' başlıklarının büyük önem taşıdığına işaret eden Acarer, şunları anlattı: ''Internetin güvenliği kişileri, kurumları ve ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Kişiler konusunda çok kötü örnekler yaşadık. Internete konulan videolar, sesler, görüntüler sosyal sorun olmaya başladı. Kurumların internet altyapılarına yapılan saldırılar rekabeti etkiler hale geldi. Son 2 senede, ABD'deki nükleer santrallerden üçünün faaliyetleri, ufacık virüsler nedeniyle birkaç gün ile bir hafta boyunca durduruldu. Ülkelere baktığımızda da yakın zamanda üç ülkenin devlet sistemleri çökertildi. İçerikteki güvenliğe gelince. Çok olumlu adımlar atıldı bu konuda. Güvenli internet kullanımıyla ilgili geçen yıl 12 milyon kitap basıldı ve dağıtıldı.'' -Güvenli internet kullanımı- Tayfun Acarer, güvenli internet kullanımı konusunda şubat ayında alınan kararın 22 Kasımda uygulamaya konulacağını belirterek, uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi: ''Türkiye, bazı konularda hassas bir ülke. Kurumumuza internet içeriğiyle ilgili 1 yılda 200 bin başvuru yapılıyor. Bu rakam Hollanda'da 5 bin 700-6 bin, İngiltere ve Fransa'da 30-40 bin civarında. Nedir güvenli internet kullanımının ana hatları? Öncelikle güvenli internet, bu konuda hassas olan kullanıcılar için bir tüketici hakkıdır. İsteyen kullanıcı, ücretsiz olarak ve şifre kullanarak çocuk ve aile profilini seçebilir. İsterse de bu uygulamayı kullanmayabilir. Yani tamamen kullanıcının isteğine bağlı. İsteyen güvenli internet alacak, istemeyen aynen devam edecek. Olay bu kadar basit. Bu açıdan güvenli internetin numara taşımaktan hiçbir farkı yok. Yani, tıpkı isteyenin numarasını taşıması gibi.'' 5651 sayılı yasada belirtilen ''katalog suçlara'' da değinen Acarer, din, Atatürk, çocuk pornosu, intihara teşvik, kumar, uyuşturucuya teşvik gibi konuların Türkiye'de hassas konular olduğunu, hiçbir aklı başında insanın bunun aksini savunacağını düşünmediğini belirterek, ''Bu 9 katalog suçta sorun yok. Bunlar zaten ceza kanununda da suç. 5651'de değil yani sorun, sorun uygulamalardır, uygulamaların tartışılması gerekir'' dedi. -''Türkiye, bilişim altyapısı konusunda Avrupa'nın en iyilerinden''- Tayfun Acarer, Türkiye'deki bilişim altyapısına dair de bilgiler verdiği konuşmasında, Türkiye'de 65 milyon mobil abonenin bulunduğunu, bunların ''köpük'' abone olmadığını, çünkü numara taşımadan sonra kullanıcıların ikinci, üçüncü hatlarını bıraktıklarını söyledi. 12,8 milyon geniş bant abonesinin bulunduğunu, bu rakamla AB ortalamasına gelindiğini anlatan Acarer, Türkiye'nin üçüncü çeyrek verilerine göre ayda 266 dakika ve 204 SMS ortalamasıyla Avrupa'da en çok konuşan ve en çok SMS atan ülkesi konumunda olduğunu bildirdi. Acarer, Türkiye'nin Avrupa'nın en düşük ara bağlantı ücreti uygulayan, dünyanın en çok numara taşıyan ülkesi olduğunu da söyledi. Türkiye'nin 31,7 saat aylık internet kullanımıyla Hollanda'dan sonra Avrupa'da en çok internet kullanan ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Acarer, data trafiğinde son 1 yılda yüzde 1495 artış yaşandığını dile getirdi. Acarer, dünyada data trafiğinde önümüzdeki 5 yıl içinde 65 kat artış yaşanmasının öngörüldüğünü belirterek, ''Bu trafiği nasıl karşılayacağız, ne yapmalıyız ki sabit ve mobil otobanlarımız tıkanmasın. Bu konuda Avrupa'nın en iyilerindeniz. Peki ne yapmalıyız? Sabit operatörlerin fiber döşemesi, mobil operatörlerin de baz istasyonu kurması lazım'' diye konuştu. Baz istasyonlarının yerleşim merkezlerinden sökülüp şehir dışındaki tepelere taşınması gibi tartışmaların yaşandığını, bunun mümkün olmadığını vurgulayan Acarer, ''Dünyada örneği yok. Bunun için mühendis olmaya gerek yok. Ama öğretim üyelerinin bu konudaki suskunluğunu anlamakta zorlanıyorum. Üniversitelerin ve medyanın bu konuda azami sorumluluk içinde ve objektif yaklaşması çok önemli'' dedi. Acarer, Van depreminde mobil servisler aracılığıyla yüzlerce kişinin kurtarılmasına vesile olunduğunu, depremden hemen sonra 112 ve 155 çağrı merkezlerine 70 bin civarında çağrı bırakıldığını, 60 binden fazlasının cep telefonları aracılığıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.