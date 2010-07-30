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Spor

"GUTİ TÜM PARASINI ALACAK" İDDİASI BARCELONA (A.A)

30 Temmuz 2010 13:13

-"GUTİ TÜM PARASINI ALACAK" İDDİASI BARCELONA (A.A) - 30.07.2010 - İspanyol spor gazetesi Sport, Beşiktaş'a transfer olan Guti'nin eski kulübü Real Madrid'den gelecek sezona ait tüm parasını alacağını iddia etti. Sport, Real Madrid ile kalan 1 yıllık sözleşmesini feshederek, bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a giden Guti'nin İspanyol kulübünde "1 avro bile bırakmayacağını" yazdı. Gazetenin iddiasına göre, Real Madrid'in 1 yıllık sözleşmelerini fesh ettiği futbolcularından Guti'ye 10 milyon avro, Schalke 04'e giden Raul'a ise 15 milyon avro ödemek zorunda kalacağı belirtildi.

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