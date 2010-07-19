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Spor

"GUTİ, MARSİLYA'YA ÖNERİLDİ" İDDİASI MADRİD (A.A)

19 Temmuz 2010 14:14

-"GUTİ, MARSİLYA'YA ÖNERİLDİ" İDDİASI MADRİD (A.A) - 19.07.2010 - İspanyol spor gazetesi AS, Real Madrid'den ayrılıp Beşiktaş'a transfer olması beklenen Guti'nin Marsilya kulübüne teklif edildiğini, ancak Fransız kulübünün Guti'yi istemediğini iddia etti. Fransız "10 Sport" gazetesinde çıkan bir habere atıfta bulunan AS, Guti'nin iki yıllık bir kontrat ve Real Madrid'de kazandığı paranın aynısını alma şartlarıyla Marsilya'ya önerildiğini, ancak Fransız kulübünün "O, gerek sportif gerekse ekonomik olarak aradığımız bir futbolcu değil" diyerek görüşmeyi reddettiğini yazdı.  İspanyol gazetesi, Guti'nin, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Fransız takımında forma giyip, Fransa'da yaşamayı istediğini ileri sürerek, ancak Marsilya'dan gelen olumsuz yanıt sonrasında İspanyol futbolcunun Beşiktaş'ın teklifine yöneldiğini savundu. 

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