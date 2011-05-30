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"GÜRÜLTÜ" KURBANI ÖĞRENCİLER YOĞUN BAKIMDA RİZE (A.A)

30 Mayıs 2011 15:43

-"GÜRÜLTÜ" KURBANI ÖĞRENCİLER YOĞUN BAKIMDA RİZE (A.A) - 30.05.2011 - Rize'nin Derepazarı ilçesinde, balıkçı barınağında eğlenirken gürültü yaptıkları gerekçesiyle tabancayla vurularak yaralanan Rize Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Salih Yuşa Tanış ile Mehmet Adaş'ın tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi. Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, olayın ardından öğrencilerden Salih Yuşa Tanış'ın (19) Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mehmet Adaş'ın (20) ise Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Tepe, ''Her iki öğrencinin de yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ediyor. Tanış, karın ve akciğerinden yaralanmıştı. Mermi çekirdeği halen vücudunda. Ameliyatı başarılı geçti. Sağlık durumu iyi. Takibi yapılıyor. Merminin ne zaman çıkarılacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek. Adaş'ın akciğer ve omuriliğinde zedelenme var. Felç olma riski bulunuyor. İnşallah bu risk ortadan kaldırılabilir'' dedi. Öte yandan, Adaş'ın sabah uyandığı ve yürümek istediği, görevlilerin kendisine izin vermediği öğrenildi. Adaş'a omuriliğindeki zedelenmenin ve felç olma riskinin söylenmediği belirtildi. Bu arada, Rize Üniversitesi öğrenci konseyi, üniversite yönetiminin öğrencilerin durumları ile yakından ilgilenmediğini öne sürdüğü iddia etti. Derepazarı ilçesinde balıkçı barınağında eğlenen öğrenciler ile alkol alıp, gürültü yaparak çevredekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle tartışan A.A, tabancayla Salih Yuşa Tanış ile Mehmet Adaş'ı yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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