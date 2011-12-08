-"Gürcistan'ı kumara teşvik etmeyin" BRÜKSEL (A.A) - 08.12.2011 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Gürcistan'ı yeniden kumar oynamaya teşvik etmemesi gerektiğini söyledi. Lavrov, dışişleri bakanları seviyesindeki NATO-Rusya Konseyi'nin ardından yaptığı açıklamada, NATO dışişleri bakanlarını ''Gürcü yönetimini Ağustos 2008 kumarını tekrarlamaya itmemeleri'' konusunda uyardığını belirtti. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, geçen ay ziyaret ettiği Gürcistan'da ''NATO üyeliğinin yakın olduğu'' mesajını vermişti. Lavrov, füze savunma sisteminin Rusya'yı hedef almadığı şeklinde NATO'dan yapılan açıklamalara güvenmediklerini dile getirerek, ''İster iyi olsun ister kötü, niyetler geçicidir. Askeri ve teknik potansiyel ise sabit değerdir'' ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin evsahipliği yapacağını açıkladığı radar istasyonunun ''Rusya topraklarının kayda değer bir bölümünü'' gözetleyebilecek olmasının kendilerinde endişe yarattığını belirterek, ''NATO füze savunmasının bu unsuru sorulara davetiye çıkarıyor'' dedi. Füze savunmasında her iki tarafın çıkarına olacak bir çözüme ulaşılması konusunda hala inançlarını koruduklarını kaydeden Lavrov, ''Bunun için hala biraz zaman var, fakat her geçen gün bu süre azalıyor'' diye konuştu.