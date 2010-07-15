-"GURBET"TE DERBİ ÖNCESİ TOPLANTI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Futbolda yeni sezon hazırlıkları kapsamında 21 Temmuz Çarşamba günü Almanya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yöneticileri, bu önemli karşılaşma öncesi bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi iki kulüp yöneticilerinin Almanya'da bir araya gelerek organizasyon ile ilgili son hazırlıkları tamamladığı bildirildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 21 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Borussia Park Mönchengladbach Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın biletlerinin ise www.eventim.de adresli internet sitesinden satıldığı, her iki takım taraftarı için statta 15 bin 800'er kişilik yer ayrıldığı kaydedildi. Bu arada, bilet fiyatları her iki takım taraftarı için 10 ve 20 Avro olarak belirlendi.